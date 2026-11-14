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Автопредложение дня: семейный Nissan X-Trail за 230 фунтов в месяц

Новый Nissan X-Trail доступен в лизинг за £229,79 в месяц при первоначальном взносе £2 996,28: гибрид e-Power, просторный салон и оснащение Acenta Premium.
РедакцияР
Редакция
14.11.2026, 19:22·3 мин
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Фото: autoexpress

Содержание:

  • Просторный семиместный автомобиль
  • Комфортное и лёгкое управление
  • Предложение всего за £229.79 в месяц

Nissan X-Trail — вполне достойный автомобиль, который, однако, легко упустить из виду на фоне сильных конкурентов. В первую очередь он оказывается в тени отличного Skoda Kodiaq.

Тем не менее при возможности приобрести X-Trail за £229.79 в месяц превосходство Skoda в отдельных аспектах уже не имеет большого значения.

Оформить Nissan X-Trail на таких условиях можно через Lease Car UK, внеся первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £2,996.28. Условия договора допускают корректировку: при желании можно уменьшить сумму аванса, увеличив ежемесячные платежи. Доступны варианты вплоть до первоначального взноса в размере всего одного месячного платежа. Например, при выборе авансового платежа за девять месяцев потребуется внести £2,512.74, после чего ежемесячная плата составит £245.81.

Если годового лимита в 5,000 миль недостаточно, его можно увеличить до 8,000 миль всего за £14.21 в месяц при условии оформления 12-месячного первоначального платежа. Все указанные суммы рассчитаны для договора на 36 месяцев, однако доступны также сроки 24 месяца и 48 месяцев.

Предложение распространяется на автомобиль в комплектации Acenta Premium. Хотя это начальная версия, она оснащена всем необходимым. Кроме того, речь идёт о пятиместной модификации, что нельзя считать недостатком: третий ряд в семиместном автомобиле довольно тесный, а его наличие заметно уменьшает объём багажника даже при сложенных шестом и седьмом сиденьях.

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой Nissan E-Power. В её состав входит двигатель объёмом 1.5 литра, который не передаёт крутящий момент непосредственно на колёса. Вместо этого он работает как генератор, заряжая небольшую батарею, от которой получает энергию электромотор.

Фото: autoexpress

Предложения в разделе Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car deals. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются определённые условия, а цены и доступность могут измениться. Если оно закончится, другие выгодные варианты лизинга Nissan X-Trail можно найти на странице Nissan X-Trail, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения на конкурентов Nissan X-Trail

Фото: autoexpress

Peugeot 5008

Новый Peugeot 5008 в наличииCash £34,590Средняя экономия £6,825Новый Peugeot 5008Настроить сейчас
Фото: autoexpress

Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq в наличииCash £35,490Средняя экономия £4,522Новый Skoda KodiaqНастроить сейчас
Фото: autoexpress

Hyundai Santa FE

Новый Hyundai Santa FE в наличииCash £37,436Средняя экономия £13,354Новый Hyundai Santa FEНастроить сейчас

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