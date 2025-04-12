Спецпредложение дня: изысканный Mazda 3 хэтчбек за превосходные £178 в месяц

Производители обычно играют на безопасность в стиле своих семейных автомобилей. Покупатели маленьких внедорожников могут быть немного более авантюрными, а суперкары могут быть столь же дерзкими, насколько пожелаете, но средний семейный хэтчбек обычно теряется на обочине.

Однако о Mazda забыли, чей Mazda 3 – это действительно поразительная форма, особенно в характерной краске Soul Red Mica марки. Он выглядит элегантно и дорого – хотя последнее, по крайней мере, является иллюзией, когда вы можете поставить одну на дорожку всего за £178 в месяц.

Это заголовочная цифра в нашем последнем Автомобильном предложении дня, где Leasing Options предлагает 2.5-литровый мягкий гибрид Mazda 3 в комплектации Prime Line за £2,495.71 вниз и затем £178.81 в месяц по сделке на 24 месяца, 5,000 миль в год.

Как мы часто говорим, вероятно, вы можете отрегулировать этот лимит пробега за небольшие деньги, если собираетесь ездить дальше, а металлическая краска включена, поэтому учтите немного больше, если хотите эту краску Soul Red. Но цена ниже £200 за такую машину кажется нам довольно хорошей.

Мощность 138 л.с. Mazda 3 не кажется много для 2.5 литров, но Mazda – один из немногих производителей, возможно, единственный, отказавшийся от тенденций «уменьшения» и турбонаддува за последние несколько десятилетий в пользу более крупных, не перегруженных, атмосферных двигателей – считая, что на практике, а не в лаборатории, они эффективнее и, вероятно, надежнее. Официально Mazda заявляет о 47.9 миль на галлон от своих 2.5 литров, и у вас есть хороший шанс это достичь.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9.5 секунды, а Mazda 3 – это плавный управляемый автомобиль, с фантастической механической коробкой передач и хорошей подвеской – это взрослый, но далеко не скучный опыт вождения. Даже в этой базовой комплектации Prime Line, оборудование щедрое, со стандартным набором, включающим 16-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, LED-фары, радар-круиз-контроль и 10.25-дюймовый мультимедийный дисплей с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: autoexpress

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