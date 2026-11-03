Предложение дня: элегантный Audi A5 Avant всего за 275 фунтов стерлингов в месяц

Элегантный образ и просторный салон

Желанная комплектация S line и динамичный бензиновый двигатель

Выгодное предложение — всего £274.77 в месяц

Пару недель назад Audi A5 уже становился нашим Deal of the Day. С тех пор цены снизились, а теперь выгодное предложение распространяется на более практичную версию Avant в кузове универсал.

Стоимость этого премиального автомобиля с большим багажником сейчас особенно привлекательна. На сервисе Auto Express Buy A Car его можно взять в лизинг менее чем за £275 в месяц.

В результате Audi A5 Avant оказался до £200 дешевле в месяц, чем такие конкуренты, как Mercedes C-Class Estate. За сравнительно небольшие деньги покупатель получает просторный и хорошо оснащённый автомобиль.

Предложение от Car Leasing Online предусматривает первоначальный платёж за 12-month в размере £3,597.17. Годовой пробег ограничен отметкой 5,000. Снизить первоначальный платёж на £500 можно, выбрав вариант с первоначальным взносом за nine-month, однако ежемесячный платёж в этом случае составит £300. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £20 в месяц.

Автомобиль оснащён удачным бензиновым двигателем — 2.0-литровым TSI мощностью 148bhp. Мотор отличается хорошей тягой и плавной работой, а заявленный Audi расход составляет чуть более 40mpg.

В данном случае речь идёт о востребованной комплектации S line. В её оснащение входят обвес, спортивные передние кресла, заниженная подвеска для улучшенной управляемости, атмосферная подсветка с выбором из 30-colour и тонированные стёкла.

Новейшая Audi A5, пришедшая на смену A4, отличается качественной сборкой и характерной для Audi привлекательной внешностью. В салоне достаточно места для ног задних пассажиров, а багажник объёмом 476-litre подойдёт большинству семей.

Фото: autoexpress

Предложения, которые мы выбираем для рубрики Car Deal of the Day, представлены в собственном сервисе Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

Предложение действует с учётом условий и ограничений. Цены и доступность автомобилей могут меняться. Если эта сделка перестанет действовать, другие выгодные предложения по лизингу Audi A5 Avant можно найти на странице Audi A5 Avant, где собраны варианты от ведущих поставщиков.

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