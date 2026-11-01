Автомобильное предложение дня: Cupra Terramar — это VW Tiguan с испанским характером всего за 203 фунта в месяц.

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Эффектная внешность и стильный интерьер

Приятная управляемость при умеренных расходах

Всего £202.91 в месяц

Volkswagen Tiguan остаётся практичным семейным автомобилем, однако даже в динамичной комплектации R-Line ему может быть сложно привлечь внимание. Его технический родственник Cupra Terramar, напротив, подойдёт тем, кто хочет выделяться на парковке у супермаркета. Сейчас автомобиль можно взять в лизинг чуть более чем за £200 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Предложение Leasing Options распространяется на Terramar V1 1.5 eTSI с бензиновым мягким гибридом. Срок договора составляет два года, а ежемесячный платёж — ровно £202.91. В условия также входят годовой лимит в 5,000 миль и первоначальный взнос £2,834.91. Общая сумма выплат достигает £7,501.84, что значительно дешевле покупки автомобиля с последующей продажей через пару лет и после 10,000 миль пробега.

Тем, кто планирует пользоваться автомобилем дольше и проезжать больше, может подойти другой вариант с меньшим первоначальным платежом. Его можно снизить до £2,145.75, увеличить срок соглашения до трёх лет и установить годовой пробег на уровне 8,000 миль. Несмотря на изменения, ежемесячная сумма останется ниже £300 — £290.96, если быть точнее. Итоговая стоимость составит £12,329.35.

Несмотря на внушительные размеры и спортивный дизайн, эта версия Terramar обещает быть недорогой в эксплуатации. По данным Cupra, расход составит 47mpg, а разгон с 0-62mph займёт немногим более девяти секунд. Автоматическая коробка передач и плавный ход делают автомобиль удобным в городе и на автомагистрали. Отзывчивое рулевое управление при этом добавляет удовольствия на загородных дорогах.

В оснащение версии V1 входят спортивные сиденья navy, рулевое колесо с подогревом, трёхзонный климат-контроль, сенсорный экран диагональю 12.9 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парковочные датчики, а также камера заднего вида.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложения распространяются правила и условия, а цены и доступность могут измениться. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Cupra Terramar от ведущих поставщиков можно найти на странице Cupra Terramar.

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