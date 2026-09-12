Автомобильная сделка дня: стильная Cupra Terramar всего за 212 фунтов в месяц — выгодное предложение

Спортивный дизайн и точная управляемость

Просторный салон и богатое оснащение

Всего £212.88 в месяц при 2-летней аренде

Пока одни автомобили остаются безликими «коробками на колёсах», Cupra Terramar добавляет испанский характер в рецепт семейного SUV. Модель выделяется выразительным дизайном, спортивным оформлением салона и увлекательной управляемостью. При этом Terramar сохраняет главные качества среднеразмерных SUV — практичность и комфорт. Всё это доступно менее чем за £213 в месяц.

Именно такие условия сейчас действуют для Terramar V1 в рамках сервиса Auto Express Buy a Car при поддержке Leasing Options. Договор на 2 года предусматривает первоначальный взнос в размере £2,954, после чего ежемесячный платёж составит £212.88.

Если первоначальная сумма кажется слишком высокой, её можно уменьшить с эквивалента 12 месяцев платежей до 6 месяцев. В этом случае первоначальный взнос снизится до £1,971, а ежемесячная стоимость вырастет примерно до £260.

В обоих вариантах пробег ограничен стандартными 5,000 в год. Увеличить годовой лимит до 8,000 можно за дополнительные £20 в месяц.

Представленный автомобиль может быть базовой версией V1, однако он получил внушительный набор стандартного оборудования. В него входят спортивные легкосплавные диски диаметром 18-inch, информационно-развлекательный сенсорный экран диагональю 12.9-inch с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние ковшеобразные сиденья, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных ассистентов водителя.