Автосделка дня: ежемесячная плата за Cupra Raval обрушилась до невероятных 187 фунтов стерлингов

Стильный дизайн и удовольствие от вождения

Запас хода 203 мили

Предложение всего за £186.83 в месяц

Мы рассказывали о Cupra Raval всего неделю назад, однако с тех пор ежемесячная стоимость аренды снизилась ещё на £29. Теперь этот стильный электрический супермини доступен по едва ли не невероятной цене — £187 в месяц.

Сервис Auto Express Buy A Car предлагает широкий выбор небольших хэтчбеков стоимостью значительно менее £200 в месяц. При этом Raval остаётся одной из самых новых и привлекательных электрических моделей в классе супермини. Дешевле неё предлагается только сопоставимый по размерам Nissan Micra — он стоит на £3 в месяц меньше.

Двухлетний договор на Cupra Raval оформляется через Leasing Options. Первоначальный платёж составляет £2,641.95, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Даже при первоначальном платеже за девять месяцев ежемесячная стоимость увеличивается лишь до £204, что по-прежнему выглядит выгодно. Если увеличить разрешённый пробег до 8,000 миль в год, ежемесячный платёж вырастет на £10 при варианте с первоначальным платежом за 12 месяцев и на £12 при оплате за девять месяцев.

Raval является родственной моделью нового Volkswagen ID. Polo и Skoda Epiq, но отличается от них более спортивным характером. Кроме того, автомобиль носит звание победителя 2026 Auto Express Supermini of the Year.