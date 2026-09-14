Выгодное автомобильное предложение дня: Cupra Leon — всего за 180 фунтов в месяц

Агрессивный дизайн и богатое оснащение
Бодрый и экономичный бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра
Выгодное предложение — всего £179.79 в месяц
Когда в последний раз мы рассказывали о Cupra Leon в июле, нам казалось, что доступнее эта модель уже не станет. Однако мы ошибались: стоимость предложения снова снизилась и достигла впечатляюще низкого уровня.
Через сервис Auto Express Buy A Car стильный и хорошо оснащённый испанский хэтчбек можно взять всего за £179.79 в месяц. Это делает его самым доступным семейным пятидверным автомобилем такого размера с большим отрывом.
Двухлетнее предложение подготовила Leasing Options. Для его оформления потребуется первоначальный платёж в размере 12-месячных платежей — £2,557.47, а годовой пробег ограничен 5,000.
При выборе первоначального платежа в размере девяти месячных платежей ежемесячные расходы всё равно останутся ниже £200. При этом на старте можно сэкономить около £500. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся примерно в дополнительные £22 в месяц.
Одно из главных преимуществ Leon заключается в том, что даже базовая версия V1 выглядит спортивно и агрессивно, почти не уступая более мощным модификациям по привлекательности. Именно V1 оснащается бодрым и экономичным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра.
Внутри V1 также не выглядит скромно. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, информационно-развлекательная система с экраном диагональю 12.9 дюйма, поддержка подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, передние и задние парковочные датчики, а также адаптивный круиз-контроль с функцией прогнозирования. Интерьер дополнен многочисленными медными элементами.
Бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра используется во множестве моделей Volkswagen Group, и легко понять почему: это действительно удачный агрегат.
Мощность двигателя составляет 148bhp. Полностью реализовать её потенциал позволяет плавно работающая шестиступенчатая механическая коробка передач. Cupra также заявляет расход топлива почти на уровне 50mpg в смешанном цикле, поэтому автомобиль сочетает эффектный внешний вид с экономичностью.
Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
Действуют положения и условия, а цены и предложения могут меняться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга Cupra Leon можно найти на странице Cupra Leon, где собраны предложения ведущих поставщиков.
Предложения для конкурентов Cupra Leon
Skoda Octavia
Новая Skoda Octavia в наличии
Оплата наличными £21,933
Средняя экономия £7,821
Новая Skoda Octavia — настроить конфигурацию
Volkswagen Golf
Новый Volkswagen Golf в наличии
Оплата наличными £25,844
Средняя экономия £3,150
Новый Volkswagen Golf — настроить конфигурацию
Audi A3
Новый Audi A3 в наличии
Оплата наличными £26,740
Средняя экономия £2,449
Новый Audi A3 — настроить конфигурацию