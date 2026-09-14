Выгодное автомобильное предложение дня: Cupra Leon — всего за 180 фунтов в месяц

Агрессивный дизайн и богатое оснащение

Бодрый и экономичный бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра

Выгодное предложение — всего £179.79 в месяц

Когда в последний раз мы рассказывали о Cupra Leon в июле, нам казалось, что доступнее эта модель уже не станет. Однако мы ошибались: стоимость предложения снова снизилась и достигла впечатляюще низкого уровня.

Через сервис Auto Express Buy A Car стильный и хорошо оснащённый испанский хэтчбек можно взять всего за £179.79 в месяц. Это делает его самым доступным семейным пятидверным автомобилем такого размера с большим отрывом.

Двухлетнее предложение подготовила Leasing Options. Для его оформления потребуется первоначальный платёж в размере 12-месячных платежей — £2,557.47, а годовой пробег ограничен 5,000.

При выборе первоначального платежа в размере девяти месячных платежей ежемесячные расходы всё равно останутся ниже £200. При этом на старте можно сэкономить около £500. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся примерно в дополнительные £22 в месяц.

Одно из главных преимуществ Leon заключается в том, что даже базовая версия V1 выглядит спортивно и агрессивно, почти не уступая более мощным модификациям по привлекательности. Именно V1 оснащается бодрым и экономичным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра.

Внутри V1 также не выглядит скромно. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, информационно-развлекательная система с экраном диагональю 12.9 дюйма, поддержка подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, передние и задние парковочные датчики, а также адаптивный круиз-контроль с функцией прогнозирования. Интерьер дополнен многочисленными медными элементами.

Бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра используется во множестве моделей Volkswagen Group, и легко понять почему: это действительно удачный агрегат.

Мощность двигателя составляет 148bhp. Полностью реализовать её потенциал позволяет плавно работающая шестиступенчатая механическая коробка передач. Cupra также заявляет расход топлива почти на уровне 50mpg в смешанном цикле, поэтому автомобиль сочетает эффектный внешний вид с экономичностью.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Действуют положения и условия, а цены и предложения могут меняться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга Cupra Leon можно найти на странице Cupra Leon, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Cupra Leon

Фото: autoexpress

Skoda Octavia

Новая Skoda Octavia в наличии

Оплата наличными £21,933

Средняя экономия £7,821

Новая Skoda Octavia — настроить конфигурацию

Фото: autoexpress

Volkswagen Golf

Новый Volkswagen Golf в наличии

Оплата наличными £25,844

Средняя экономия £3,150

Новый Volkswagen Golf — настроить конфигурацию

Фото: autoexpress

Audi A3

Новый Audi A3 в наличии

Оплата наличными £26,740

Средняя экономия £2,449

Новый Audi A3 — настроить конфигурацию