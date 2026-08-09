Выгодное предложение дня: спортивный кроссовер Cupra Formentor менее чем за £200 в месяц

Компания Leasing Options представила новое выгодное предложение на Cupra Formentor, благодаря чему стильный и практичный кроссовер теперь можно арендовать менее чем за £200 в месяц. Эта акция стала одной из самых привлекательных для желающих приобрести новый автомобиль по доступной цене через сервис Auto Express Buy A Car.

Стоимость аренды составляет всего £194 в месяц при первоначальном взносе £2,739, что на £95 меньше по сравнению с предыдущей акцией. Срок аренды — два года, а годовой пробег ограничен 5,000 миль. За увеличение лимита до 10,000 миль потребуется доплатить £46 ежемесячно.

После обновления в конце 2024 года Cupra Formentor остается не только одной из самых интересных моделей бренда, но и достойным представителем семейных SUV на рынке. В комплектации V2 кроссовер отличается универсальностью, предлагая больше пространства и современное оснащение, чем многие конкуренты, включая Volkswagen Golf.

Автомобиль построен на той же платформе, что и Golf, что положительно сказывается на управляемости — Formentor ведет себя на дороге как хэтчбек, несмотря на увеличенный дорожный просвет. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такая связка обеспечивает динамичную и экономичную езду: расход топлива составляет около 45 миль на галлон по смешанному циклу.

Внутри Formentor встречает водителя и пассажиров стильным салоном с медными акцентами, который выгодно выделяется на фоне конкурентов. В числе оснащения — 12,9-дюймовый сенсорный экран, фирменная мультимедийная система с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.

Фото: autoexpress

Кроссовер оборудован спортивными сиденьями с подогревом и обивкой из микрофибры Cupra, а объем багажника — 450 литров — заметно превышает этот показатель у большинства семейных хэтчбеков, включая Volkswagen Golf.

Все предложения “Сделка дня” от Auto Express формируются на основании проверенных акций от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение завершится, всегда можно найти другие выгодные варианты на странице Cupra Formentor.

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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