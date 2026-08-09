Выгодное предложение дня: спортивный кроссовер Cupra Formentor менее чем за £200 в месяц

Компания Leasing Options представила новое выгодное предложение на Cupra Formentor, благодаря чему стильный и практичный кроссовер теперь можно арендовать менее чем за £200 в месяц. Эта акция стала одной из самых привлекательных для желающих приобрести новый автомобиль по доступной цене через сервис Auto Express Buy A Car.
Стоимость аренды составляет всего £194 в месяц при первоначальном взносе £2,739, что на £95 меньше по сравнению с предыдущей акцией. Срок аренды — два года, а годовой пробег ограничен 5,000 миль. За увеличение лимита до 10,000 миль потребуется доплатить £46 ежемесячно.
После обновления в конце 2024 года Cupra Formentor остается не только одной из самых интересных моделей бренда, но и достойным представителем семейных SUV на рынке. В комплектации V2 кроссовер отличается универсальностью, предлагая больше пространства и современное оснащение, чем многие конкуренты, включая Volkswagen Golf.
Автомобиль построен на той же платформе, что и Golf, что положительно сказывается на управляемости — Formentor ведет себя на дороге как хэтчбек, несмотря на увеличенный дорожный просвет. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такая связка обеспечивает динамичную и экономичную езду: расход топлива составляет около 45 миль на галлон по смешанному циклу.
Внутри Formentor встречает водителя и пассажиров стильным салоном с медными акцентами, который выгодно выделяется на фоне конкурентов. В числе оснащения — 12,9-дюймовый сенсорный экран, фирменная мультимедийная система с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.
Кроссовер оборудован спортивными сиденьями с подогревом и обивкой из микрофибры Cupra, а объем багажника — 450 литров — заметно превышает этот показатель у большинства семейных хэтчбеков, включая Volkswagen Golf.
Все предложения “Сделка дня” от Auto Express формируются на основании проверенных акций от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение завершится, всегда можно найти другие выгодные варианты на странице Cupra Formentor.
Также представлены предложения на соперников Formentor от других производителей.
BMW X2. Новый BMW X2 — от £562 в месяц.
Peugeot 408. Новый Peugeot 408 — от £360 в месяц.
Mercedes-Benz GLA. Новый Mercedes-Benz GLA.