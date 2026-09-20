Автосделка дня: элегантный семиместный Volkswagen Tayron — настоящая находка всего за 280 фунтов в месяц

Прочный и просторный салон

Плавный и комфортный ход

Выгодное предложение — всего £279.91 в месяц

Популярный Volkswagen Tiguan способен удовлетворить потребности большинства покупателей SUV. Но тем, кому требуется ещё больше пространства или возможность перевозить целую команду по нетболу, стоит обратить внимание на более крупный семиместный VW Tayron. Сейчас приобрести его можно менее чем за £280 в месяц благодаря сервису Auto Express Buy A Car.

Leasing Options Team предлагает двухлетнюю аренду Tayron в комплектации Match за £279.91 в месяц. Это примерно на £10 больше стоимости аналогичных предложений для его младшего брата, но более чем на £100 меньше ежемесячного платежа по самому доступному лизингу одного из главных конкурентов модели — Kia Sorento.

Правда, условия требуют первоначального взноса в размере £3,758, что соответствует годовой сумме ежемесячных платежей. При этом его можно уменьшить до эквивалента платежей за шесть месяцев — £2,463 с учётом сборов. После этого ежемесячная сумма составит менее £350, что дешевле лизинга некоторых версий Toyota Corolla.

Получить больше выгоды позволяет и трёхлетний договор на тот же Tayron: в этом случае платежи начинаются от £295 в месяц. Четырёхлетние соглашения доступны от £223 в месяц.