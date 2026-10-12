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Автомобильная сделка дня: комфортный Citroën e-C3 всего за 168 фунтов в месяц

Citroen e-C3 за £167,99 в месяц: топовая версия, запас хода до 200 миль, богатое оснащение и комфортная подвеска в выгодном лизинговом предложении.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 12:12·3 мин
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Фото: autoexpress
  • Максимальная комплектация и необычный дизайн
  • Запас хода — 200 миль
  • Предложение всего за £167.99 в месяц

На рынок выходит всё больше доступных электромобилей, а цены на топливо продолжают расти. Однако новым моделям, включая Renault Twingo и Smart #2, будет непросто конкурировать с представленным сегодня предложением на Citroen e-C3.

Citroen e-C3 можно приобрести через сервис Auto Express Buy A Car всего за £168 в месяц. Трёхлетняя программа от Lease Car UK предусматривает первоначальный платёж в размере £2,363.88, рассчитанный как 12-месячный взнос. Годовой пробег ограничен 5,000.

При желании первоначальный платёж можно уменьшить до суммы за девять месяцев — £2,027.76. После этого ежемесячные платежи составят £186.64. Увеличение допустимого пробега до 8,000 обойдётся примерно на десятку в месяц дороже.

Одно из главных преимуществ предложения заключается в том, что оно распространяется на автомобиль в максимальной комплектации. Версия Max оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной обработкой, двухцветной окраской кузова, 10.25-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревом сидений и рулевого колеса, адаптивным круиз-контролем и камерой заднего вида.

Комфорт поездки также обещает быть высоким благодаря фирменной подвеске Citroen «Advanced Comfort». Она эффективно сглаживает неровности и выбоины, обеспечивая e-C3 плавностью хода, характерной для более крупных и дорогих автомобилей.

Электромобиль оснащён аккумулятором ёмкостью 44kWh. По данным Citroen, его запас хода составляет около 200 миль без необходимости подзарядки. Для жителей городов это может стать удачным выбором: e-C3 отличается компактными размерами и удобен при парковке, а заявленного запаса хода должно быть достаточно.

В салоне используется актуальная версия дизайна приборной панели Citroen, сделанная с акцентом на аккуратные детали и удобство управления. Благодаря высокой конструкции кузова внутри достаточно просторно для небольшого автомобиля. Объём багажника составляет 310-litre, что больше, чем у Renault 5.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения. Стоимость и доступность вариантов могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если эта акция завершится, другие выгодные предложения по лизингу Citroen e-C3 можно найти на странице Citroen e-C3, где представлены ведущие поставщики.

Предложения на конкурентов Citroen e-C3 Aircross

Фото: autoexpress

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