Автопредложение дня: Citroën C5 Aircross — максимум комфорта за 210 фунтов в месяц

Выразительный дизайн и комфортное вождение

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Выгодное предложение — всего £209.99 в месяц

Немногие среднеразмерные SUV могут предложить такое сочетание комфорта, богатого оснащения и выразительного дизайна по столь доступной цене, как Citroen C5 Aircross. Сейчас этот французский семейный автомобиль доступен на нашей площадке всего за £210 в месяц.

Выгодное лизинговое предложение от Rivervale Leasing представлено через сервис Auto Express Buy A Car. Срок договора составляет два года, первоначальный платеж рассчитан на 12-month. Его размер — £2,782.68, а годовой пробег ограничен 5,000.

Это предложение может заинтересовать семьи, которые ищут автомобиль с хорошим соотношением цены и возможностей. При этом условия сделки можно изменить в соответствии с бюджетом.

При первоначальном платеже за девять месяцев его размер составит £2,334.78, а ежемесячный платеж вырастет до £230.22, что по-прежнему остается доступной суммой. Увеличить допустимый пробег до 8,000 в год также можно менее чем за £20 в месяц.

Последнее поколение C5 Aircross делает ставку на эффектный дизайн и высокий уровень комфорта, стремясь привлечь покупателей на чрезвычайно конкурентном рынке семейных среднеразмерных SUV. Автомобиль выделяется внешностью и при этом сохраняет приверженность французской марки созданию комфортных и удобных в повседневной эксплуатации машин.