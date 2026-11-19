Необычный дизайн и практичный семейный SUV

Электромобиль с запасом хода 248 миль или экономичный бензиновый гибрид

Предложение всего за £191.99 в месяц

Сегодняшнее предложение наглядно показывает, насколько доступными стали электромобили. Через сервис Auto Express Buy A Car Citroen e-C3 Aircross можно приобрести по той же цене, что и бензиновую версию, поэтому выбор остаётся за покупателем.

На нашей торговой площадке Lease Car UK предлагает оба варианта стильного и практичного SUV Citroen всего за £191.99 в рамках двухлетнего договора с ограничением пробега 5,000 в год. Для оформления соглашения потребуется первоначальный платёж в размере £2,543.87 за 12 месяцев.

Условия можно изменить с учётом бюджета. При первоначальном платеже за девять месяцев сумма составит £2,194.70, а ежемесячные расходы — £217.19. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 добавит менее £20 в месяц для обоих вариантов первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.

Из двух версий автомобиля мы бы выбрали полностью электрическую, особенно учитывая, что это предложение предусматривает модель с аккумулятором увеличенной ёмкости.

Батарея ёмкостью 54kWh обеспечивает заявленный запас хода в 248 миль. Благодаря поддержке зарядки постоянным током мощностью 100kW пополнение заряда с 20 до 80 процентов занимает около 28 минут.

Тишина, которую обеспечивает электрический двигатель, соответствует комфортному и качественно настроенному характеру e-C3 Aircross. Это очень удобный семейный автомобиль для повседневной езды.