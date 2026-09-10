Автосделка дня: популярный в Китае Geely EX2 — всего за 210 фунтов в месяц

Милый дизайн и просторный салон

Запас хода электромобиля — 156 миль

Всего £209.85 в месяц

Самый продаваемый автомобиль Китая в 2025 году теперь представлен в Великобритании. EX2 выпускает Geely, владеющая Volvo, а привлекательные лизинговые условия вроде сегодняшнего предложения показывают, что компания рассчитывает на успех и на этом рынке.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Leasing Options предлагает электрический супермини за сумму, лишь на несколько пенсов не достигающую £210 в месяц.

Срок действия этого предложения составляет четыре года. Первый платёж за 12-месячный период равен £2,918.19, а годовой пробег ограничен 5,000. Если сократить первоначальный взнос до девяти месяцев, его сумма уменьшится примерно на £500, тогда как ежемесячный платёж составит всего £221.

Мы бы рекомендовали увеличить лимит пробега до 8,000 в год: для этого потребуется доплачивать всего пять фунтов в месяц, что выглядит очень выгодным предложением.

В прошлом году Geely продала в Китае почти полмиллиона EX2, и понять причины популярности модели несложно. Это электромобиль с привлекательной внешностью и рядом сильных сторон. Под обтекаемым кузовом установлена батарея ёмкостью 35kWh, обеспечивающая заявленный запас хода 156 миль. Honda Super-N и Dacia Spring предлагают сопоставимый запас хода, однако EX2 превосходит их по вместительности и комфорту.

Уже в стандартной комплектации предусмотрено большое количество оборудования. В неё входят 14.6-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электрические сиденья с обивкой из искусственной кожи, а также множество систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Для автомобиля такого размера пространство в салоне исключительно велико. На заднем ряду могут разместиться два пассажира ростом шесть футов, а объём багажника составляет 375 литров — почти столько же, сколько у Volkswagen Golf.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day мы отбираем с использованием собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга Geely EX2 можно найти на странице Geely EX2, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Geely EX2

Фото: autoexpress

Renault 5

Новый Renault 5 в наличии. Оплата наличными — £20,828. Средняя экономия — £3,997. Новый Renault 5 — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

MG Motor UK MG4 Urban

Новый MG Motor UK MG4 Urban в наличии. Оплата наличными — £20,495. Средняя экономия — £3,033. Новый MG Motor UK MG4 Urban — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

BYD Dolphin Surf

Новый BYD Dolphin Surf в наличии. Оплата наличными — £19,664. Средняя экономия — £2,401. Новый BYD Dolphin Surf — настроить сейчас.