Предложение дня: экономичный семейный кроссовер Chery Tiggo 7 — всего за £202 в месяц

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Топовая комплектация Summit; простота управления

Подключаемый гибрид с запасом хода на электротяге 56 миль

Предложение всего за £202.40 в месяц

Новые участники британского автомобильного рынка, включая Chery, заметно изменили расстановку сил. Они показывают, что современный и хорошо оснащённый SUV не обязательно должен стоить столько же, сколько модели традиционных европейских марок. Нынешнее предложение на Chery Tiggo 7 — наглядный пример такой тенденции.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car дилер Chery Evans Halshaw сейчас предлагает семейный Chery Tiggo 7 за £202.40 в месяц. Это существенно дешевле целого ряда SUV с более привычными для покупателей эмблемами.

Договор рассчитан на два года и предусматривает первоначальный платёж в размере £2,668.75 за 12 месяцев. Годовой пробег ограничен 5,000. При выборе первоначального платежа за девять месяцев можно сэкономить около £400, а ежемесячная сумма составит £222.49. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £15 дополнительно в месяц.

Покупателю достанется наиболее экономичная подключаемая гибридная версия. Она оснащена 201bhp 1.5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 201bhp, который получает энергию от батареи ёмкостью 18.4kWh. По данным Chery, запас хода исключительно на электричестве достигает 56 миль, а заявленная экономичность составляет 343mpg. Однако добиться показателя, близкого к последнему, удастся только при регулярной зарядке автомобиля.

Комплектация Summit, что следует из её названия, является самой оснащённой для Tiggo 7. В её состав входят передние сиденья с электрорегулировками, два 12.3-дюймовых дисплея, аудиосистема Sony с восемью динамиками, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также множество других опций.

На дороге Tiggo 7 не столь азартен, как Kia Sportage. При этом автомобиль отличается низким уровнем шума, комфортом и хорошей продуманностью — именно такие качества большинство семей считает приоритетными.

Фото: autoexpress

Модели для подборки Car Deal of the Day выбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если действие этой акции закончится, другие выгодные предложения по лизингу Chery Tiggo 7 можно найти на странице Chery Tiggo у ведущих поставщиков.

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