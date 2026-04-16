Выгодное предложение дня: семейный Chery Tiggo 7 за £185 — «отличная сделка»

Китайский автопроизводитель Chery активно укрепляет свои позиции на рынке Великобритании. Недавно компания представила новую модель Tiggo 4 по цене £19,995, а бренд Jaecoo занял лидирующую позицию в мартовских рейтингах продаж новых автомобилей. Интерес британских покупателей к маркам Chery, Jaecoo, Omoda и готовящейся к выходу Lepas объясняется привлекательными условиями, которые предлагают эти бренды.

Сервис Auto Express Buy a Car совместно с компанией Leasing Options объявил о выгодном предложении на модель Tiggo 7, которая способна конкурировать с Nissan Qashqai. Автомобиль доступен по цене £184.95 в месяц, что делает эту сделку одной из самых доступных на рынке.

Для оформления лизинга потребуется первоначальный взнос в размере £2,619.75, что эквивалентно 12 ежемесячным платежам. Тем, кто предпочитает снизить стартовые расходы, предоставляется возможность выбрать взнос за 9 месяцев — £2,217.36. В этом случае ежемесячная плата увеличится до £201.83.

Предложение рассчитано на водителей с годовым лимитом пробега 5,000 миль. При этом возможно увеличить лимит до 6,000 миль за дополнительную плату £7 в месяц. Для тех, кто планирует передвигаться чаще, увеличение лимита до 8,000 миль обойдется в дополнительные £21 ежемесячно. Это предложение больше подойдет автомобилистам с небольшими годовыми пробегами, поскольку увеличение лимита может заметно повлиять на итоговую стоимость.

Несмотря на низкую стоимость аренды, Chery Tiggo 7 может похвастаться отличной стандартной комплектацией и высоким качеством отделки салона. Это развеивает мнение о том, что за небольшие деньги можно получить только базовую комплектацию — данный SUV способен приятно удивить даже взыскательных покупателей.