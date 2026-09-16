Предложение дня: BYD Sealion 7 всего за чуть более £300 в месяц — настоящая находка

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Интерьер с премиальной отделкой и богатое оснащение

Запас хода 300 миль

Выгодное предложение — всего £303.11 в месяц

Новые модели BYD появляются настолько быстро, что автомобили вроде Sealion 7, представленного только в 2025 году, уже успели отойти на второй план. Однако это предложение вновь привлечёт к электрокроссоверу внимание: оформить его можно чуть более чем за £300 в месяц.

Это самое выгодное предложение для BYD Sealion 7, которое за последнее время появлялось в сервисе Auto Express Buy A Car. По стоимости оно также опережает многих конкурентов, включая Tesla Model Y.

Трёхлетний договор от Lease Car UK предусматривает первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £3,985.32, а годовой пробег ограничен отметкой 5,000. При этом вариант с первоначальным платежом за девять месяцев также выглядит привлекательным: он составляет £3,254.20, после чего ежемесячная сумма достигает £328.80. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £25 дополнительно каждый месяц.

По данным BYD, батарея ёмкостью 82.5kWh обеспечивает запас хода до 300 миль. Максимальная мощность зарядки постоянным током достигает 150kW, поэтому пополнить заряд с 10 до 80 процентов можно примерно за 30 минут.

Задние колёса приводит в движение мотор мощностью 308bhp. Разгон от 0 до 62mph занимает 6.7 секунды, а максимальная скорость составляет 134mph.

Как и многие другие модели BYD, Sealion 7 отличается богатым оснащением. Даже базовая версия Comfort получила поворотный 15.6-дюймовый сенсорный экран, камеру кругового обзора с углом 360 градусов, аудиосистему Dynaudio и панорамную крышу с электрической солнцезащитной шторкой.

Ходовые качества автомобиля в большей степени ориентированы на комфорт и плавность, чем на спортивный характер, и это вполне соответствует его концепции. В салоне с привлекательным дизайном и качественной отделкой достаточно места для пассажиров.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей UK.

Предложение действует с учётом установленных условий. Цены и доступные варианты могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга BYD Sealion 7 можно найти на странице BYD Sealion 7, где представлены предложения ведущих поставщиков.

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