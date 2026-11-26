Прост в управлении, богатое оснащение

Запас хода на электротяге — 38 miles

Стоимость предложения — всего £196.91 в месяц

Семейный кроссовер с plug-in hybrid за менее чем £200 в месяц? Звучит как шутка, однако с этим предложением последнее слово останется за вами.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания VIP Gateway сейчас предлагает вместительный и экономичный BYD Sealion 5 за £196.91 в месяц. Практичный кроссовер с просторным салоном обойдётся дешевле некоторых супермини.

Договор рассчитан на три года. Для его оформления потребуется первоначальный платёж в размере £2,747.89, соответствующий 12 месяцам, а годовой пробег ограничен отметкой 5,000.

При выборе первоначального платежа за девять месяцев можно сэкономить около £500. В этом случае ежемесячная сумма увеличится лишь до £211.38. Повышение лимита пробега до 8,000 добавит примерно £15 в месяц при любом из вариантов первоначального платежа.

В комплектации Comfort установлены аккумулятор меньшего из двух доступных объёмов и бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра. При этом запас хода исключительно на электротяге составляет 38 miles, а заявленный показатель экономичности достигает 282mpg. Однако приблизиться к нему удастся только при регулярной зарядке автомобиля и максимально частом использовании электрического режима.

Как и другие модели постоянно расширяющейся линейки BYD, Sealion 5 получил богатое оснащение. В этой версии предусмотрены обивка из веганской кожи, 12.8-дюймовый сенсорный экран с Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

Такие конкурирующие plug-in hybrid кроссоверы, как Ford Kuga и Kia Sportage, обеспечивают более увлекательное вождение. Однако BYD уверенно держится на дороге, отличается комфортом и хорошей шумоизоляцией — словом, это подходящий вариант для большинства семей.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны в рамках собственного сервиса Auto Express Buy A Car. Он включает актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия акции истечёт, другие предложения по лизингу BYD Sealion 5 от ведущих поставщиков можно найти на странице BYD Sealion 5.

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