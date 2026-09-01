Автосделка дня: вместительный гибридный кроссовер BYD Seal U доступен за 236 фунтов в месяц

Высокий уровень оснащения; салон с ощущением премиальности

Запас хода на электротяге — 50 miles

Всего £235.72 в месяц

Гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от внешнего источника может стать удачным решением для семейных SUV. Ежедневные поездки, например в школу или за покупками, теоретически можно совершать на электротяге, а для дальних путешествий предусмотрен бензиновый двигатель. Одно из самых доступных предложений на маркетплейсе Auto Express Buy A Car сейчас представила BYD.

Китайский автопроизводитель выпускает широкий спектр полностью электрических и подключаемых гибридных моделей. BYD Seal U быстро стал привычным автомобилем на дорогах Великобритании.

В рамках сервиса Buy A Car компания Select Car Leasing предлагает электрифицированный кроссовер за £235.72 в месяц после первоначального платежа в размере £3,182.64 за 12-month период. Лимит годового пробега составляет 5,000, а срок соглашения — three years.

При желании снизить первоначальные расходы можно выбрать 9-month первоначальный платеж в размере £2,631.54. В этом случае ежемесячная сумма увеличится до £253.06. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £20 дополнительно в месяц.

Предложение распространяется на версию Boost. Она оснащается аккумулятором меньшей ёмкости, однако, по данным BYD, батарея на 18.3kWh всё равно обеспечивает запас хода на электротяге в 50 miles. Это вполне сопоставимо с показателями конкурентов и должно удовлетворить потребности многих владельцев в повседневных поездках.