Лёгкость в управлении и богатое оснащение

Запас хода до 621 мили в комбинированном бензиново-электрическом цикле

Оформить сделку можно всего за £175.62 в месяц

Если нужен пример того, почему новые китайские бренды завоёвывают всё больше покупателей в Великобритании, стоит обратить внимание на автомобиль дня. BYD Atto 2 не является выдающейся моделью, однако благодаря богатому оснащению, комфорту и лёгкости в управлении он дешевле конкурентов.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Lease Car UK сейчас предлагает небольшой SUV всего за £175.62 в месяц. Для оформления сделки потребуется первоначальный платёж в размере £2,347.43, соответствующий 12 месяцам, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Даже при уменьшении первоначального платежа до девяти месяцев ежемесячные расходы составят менее £200. Это по-прежнему исключительно выгодное предложение. Увеличить годовой лимит пробега до 8,000 миль можно менее чем за £15 в месяц при любом из вариантов первоначального платежа — на девять или 12 месяцев.

BYD Atto 2 — компактный SUV, конкурирующий с одними из самых продаваемых моделей, Ford Puma и Vauxhall Frontera. Однако, в отличие от этих автомобилей, BYD оснащается гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешнего источника, что обещает низкие эксплуатационные расходы.