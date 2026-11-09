Автомобиль дня: BMW M5 — мощный представительский седан с двигателем V8 по крайне привлекательной цене

Впечатляющая мощность V8 — 717bhp

42 мили бесшумного движения на электротяге

Выгодное предложение — всего £738.52 в месяц

Немецкий суперседан мощностью 717bhp обычно обходится недешево при оформлении лизинга. Однако на площадке Auto Express Buy A Car BMW M5 сейчас доступен менее чем за £750 в месяц.

Предложение от VehicleFlex Leasing предусматривает соглашение сроком на четыре года с ежемесячным платежом £738.52 после первоначального взноса в размере £9,160.99 за 12 месяцев. При этом речь идет об автомобиле с прейскурантной ценой более £114,000.

Для тех, кто хочет сократить первоначальные расходы, предусмотрен вариант с платежом за шесть месяцев в размере £7,355.09 и ежемесячной суммой £784.03. Лимит пробега составляет 5,000 в год, однако его можно увеличить до 8,000 менее чем за £30 в месяц в обоих вариантах с первоначальным платежом за девять и 12 месяцев.

Новый M5 остается редким автомобилем: нынешняя модель продается лишь около 18 месяцев. В этом поколении легендарная модель вышла на новую территорию, поскольку получила plug-in hybrid силовую установку.

Автомобиль способен проехать 42 мили исключительно на электротяге. Заявленный расход составляет 217.3mpg, а показатель выбросов CO2 — 107g/km. На бумаге M5 еще никогда не был настолько экологичным.

При этом немецкий суперседан не стал мягче по характеру. Гибридная система работает вместе с бензиновым 4.4-литровым V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 577bhp. Совокупная отдача достигает 717bhp, а максимальная скорость ограничена на уровне 155mph.

M5 — крупный и довольно тяжелый автомобиль, но это не мешает ему уверенно вести себя на дороге. Автомобиль дарит яркие впечатления и обладает отзывчивым шасси, работе которого помогают подруливание задних колес и адаптивные амортизаторы.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей территории UK.

На предложение распространяются условия и положения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия этой акции закончится, другие варианты лизинга BMW M5 можно найти на странице BMW M5, где представлены предложения ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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