Автомобиль дня по выгодной цене: BMW 1 серии предлагает впечатляющую мощность за сущие копейки

Хорошая управляемость; комплектация M Sport

Полноприводная версия 123 xDrive

Всего £249.90 в месяц

BMW 1 Series давно пользуется популярностью у тех, кто ждёт от хэтчбека стиль, выразительный характер и высокую практичность. Нынешнее предложение это лишь подтверждает.

Через сервис Auto Express Buy A Car компактный BMW доступен по цене от £228 в месяц. Однако основное внимание здесь уделено версии 123 xDrive M Sport, поскольку её стоимость составляет впечатляющие £250 в месяц.

Предложение от Carwow Leasey рассчитано на четыре года. Для его оформления потребуется первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £3,293.80, а годовой пробег ограничен 5,000.

При этом условия можно скорректировать с учётом бюджета. Первоначальный платёж за девять месяцев составит £2,687.83, а ежемесячные расходы вырастут до £265.87. Увеличение ограничения пробега до 8,000 обойдётся ещё примерно в £20 в месяц.

Версия 123 xDrive M Sport считается одной из самых привлекательных в линейке 1 Series, а это предложение делает её особенно доступной.

Автомобиль оснащён 2,0-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем в сочетании с полным приводом. Мощность составляет 215bhp, разгон с 0 до 62mph занимает 6.3 секунды, а максимальная скорость достигает 153mph. Дополнительную уверенность обеспечивает система полного привода xDrive.

Комплектация M Sport включает всё необходимое оборудование: обвес, более жёсткую подвеску, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски 'M', спортивные передние сиденья и отделку Alcantara с синей прострочкой.

1 Series уверенно ведёт себя на загородных дорогах благодаря точному контролю кузова, острому рулевому управлению и эффективным тормозам. На автомагистрали автомобиль также остаётся комфортным, а интерьер сочетает современные технологии и высокое качество исполнения.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложения распространяются соответствующие условия, а цены и доступность могут измениться. Если это предложение завершится, другие варианты лизинга BMW 1 Series от ведущих поставщиков можно найти на странице BMW 1 Series.

Предложения для конкурентов BMW 1 Series

Фото: autoexpress

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New in-stock Audi A3 — Cash £25,902; Avg. savings £3,434; New Audi A3; Configure now

Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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New in-stock Volkswagen Golf — Cash £25,844; Avg. savings £3,288; New Volkswagen Golf; Configure now