Автомобиль дня по выгодной цене: BMW 1 серии предлагает впечатляющую мощность за сущие копейки

- Хорошая управляемость; комплектация M Sport
- Полноприводная версия 123 xDrive
- Всего £249.90 в месяц
BMW 1 Series давно пользуется популярностью у тех, кто ждёт от хэтчбека стиль, выразительный характер и высокую практичность. Нынешнее предложение это лишь подтверждает.
Через сервис Auto Express Buy A Car компактный BMW доступен по цене от £228 в месяц. Однако основное внимание здесь уделено версии 123 xDrive M Sport, поскольку её стоимость составляет впечатляющие £250 в месяц.
Предложение от Carwow Leasey рассчитано на четыре года. Для его оформления потребуется первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £3,293.80, а годовой пробег ограничен 5,000.
При этом условия можно скорректировать с учётом бюджета. Первоначальный платёж за девять месяцев составит £2,687.83, а ежемесячные расходы вырастут до £265.87. Увеличение ограничения пробега до 8,000 обойдётся ещё примерно в £20 в месяц.
Версия 123 xDrive M Sport считается одной из самых привлекательных в линейке 1 Series, а это предложение делает её особенно доступной.
Автомобиль оснащён 2,0-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем в сочетании с полным приводом. Мощность составляет 215bhp, разгон с 0 до 62mph занимает 6.3 секунды, а максимальная скорость достигает 153mph. Дополнительную уверенность обеспечивает система полного привода xDrive.
Комплектация M Sport включает всё необходимое оборудование: обвес, более жёсткую подвеску, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски 'M', спортивные передние сиденья и отделку Alcantara с синей прострочкой.
1 Series уверенно ведёт себя на загородных дорогах благодаря точному контролю кузова, острому рулевому управлению и эффективным тормозам. На автомагистрали автомобиль также остаётся комфортным, а интерьер сочетает современные технологии и высокое качество исполнения.
Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
На предложения распространяются соответствующие условия, а цены и доступность могут измениться. Если это предложение завершится, другие варианты лизинга BMW 1 Series от ведущих поставщиков можно найти на странице BMW 1 Series.
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