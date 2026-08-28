Автопредложение дня: отмеченный наградами Skoda Kodiaq всего за 279 фунтов в месяц

Семиместная версия и просторный салон

Хорошо оснащённая комплектация SE

Всего £279.20 в месяц

Skoda Kodiaq неоднократно становилась лауреатом премии Auto Express New Car Awards, и это вполне объяснимо: модель сочетает практичность, комфорт и привлекательную стоимость. Такой автомобиль хорошо подходит семейным покупателям, которым важны вместительность и качество.

В рамках предложения Auto Express Buy A Car компания Select Car Leasing предлагает семиместную Skoda за £279.20 в месяц при сроке аренды четыре года. Первоначальный платёж за 12 месяцев составляет £3,704.40, а годовой пробег ограничен 5,000.

Условия можно адаптировать под свой бюджет. При выборе первоначального платежа за девять месяцев удастся сэкономить почти £700, однако ежемесячная сумма вырастет до £295.64. Увеличение лимита пробега до 8,000 добавит менее £20 в месяц как при первоначальном платеже за девять, так и за 12 месяцев.

Комплектация SE является базовой, но Kodiaq уже в таком исполнении предлагает широкий набор оборудования и несколько дополнительных удобств.

В стандартное оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски и 13-дюймовый сенсорный экран с навигацией, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Подогрев сидений и рулевого колеса также окажется полезным для семейных поездок.

Под капотом установлен знакомый бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра с системой мягкого гибрида. Его мощность составляет 148bhp: силового агрегата достаточно для уверенного движения с полной загрузкой, при этом он остаётся довольно экономичным. По данным Skoda, расход превышает 46mpg.

Kodiaq способен подарить приятные впечатления от вождения. Для столь крупного автомобиля он отличается хорошей манёвренностью, а комфорт и высокий уровень плавности хода соответствуют ожиданиям от модели.

Пространства в салоне достаточно. Даже при использовании всех семи сидений объём багажника достигает 340 литров, а после складывания кресел увеличивается до 2,035 литров, что сопоставимо с возможностями фургона.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются положения и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, другие выгодные варианты лизинга Skoda Kodiaq можно найти на странице Skoda Kodiaq, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Skoda Kodiaq

Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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