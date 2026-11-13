Автопредложение дня: Audi Q5 Sportback за 410 фунтов — настоящий магнит для взглядов

Содержание:
- Стильный дизайн и экономичный дизельный двигатель
- Желательная комплектация S line
- Предложение всего за £409.37 в месяц
Благодаря более стремительному дизайну версия Sportback заметно выделяется среди премиальных SUV. Однако с Auto Express Buy A Car не придется переплачивать за этот образец немецкого стиля.
Через наш сервис Car Leasing Online предлагает Audi Q5 Sportback всего за £409.37 в месяц при заключении договора на два года. Для оформления сделки потребуется первоначальный платеж £5,212.42, рассчитанный на 12 месяцев.
Изменив условия, можно сократить первоначальные расходы почти на £900 и выбрать девятимесячный первоначальный платеж. В этом случае ежемесячная сумма составит вполне разумные £447.76.
В стандартную комплектацию предложения входит годовой пробег 5,000. При необходимости большей свободы его можно увеличить до 8,000, доплачивая менее £20 в месяц.
Новейший Q5 Sportback сохраняет от предшественника технологичность и качество, которых ожидаешь от SUV Audi, но получил более стремительный кузов.
По условиям предложения автомобиль представлен в желательной комплектации S line. Она включает более спортивное оформление кузова, 20-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые элементы отделки салона, а также пакет для хранения вещей и багажа. В дополнение к этому базовая версия оснащается спортивными передними сиденьями и адаптивным круиз-контролем.
Этот Q5 Sportback оснащен 2.0-литровым дизельным двигателем. Мощность агрегата составляет 201bhp, он работает плавно и уверенно, а за передачу тяги отвечает семиступенчатая автоматическая коробка передач. По данным Audi, средний расход превышает 46mpg.
Главное преимущество заключается в том, что двигатель работает в паре с фирменной системой полного привода quattro. Это обеспечивает уверенное сцепление с дорогой и тягу в любую погоду.
Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
Действуют положения и условия, а цены и предложения могут меняться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Audi Q5 Sportback от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi Q5 Sportback.
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