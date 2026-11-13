Автомобильное предложение дня: Audi Q5 Sportback за £389 — настоящий магнит для взглядов

Содержание:

Стильный дизайн и тяговитый бензиновый двигатель

Желательная комплектация S line

Предложение — всего £389.16 в месяц

Более обтекаемый кузов версии Sportback позволяет Audi Q5 выделяться среди премиальных SUV. При этом благодаря сервису Auto Express Buy A Car за немецкий кроссовер не придется переплачивать.

Компания VIP Gateway предлагает Audi Q5 Sportback за £389.16 в месяц по трехлетнему договору. Для оформления предложения потребуется первоначальный платеж в размере £5,054.91, рассчитанный на 12 месяцев.

Условия можно изменить и сократить первоначальные расходы на £900, выбрав первоначальный платеж за девять месяцев. В этом случае ежемесячная сумма составит £417.78.

Стандартный годовой пробег по договору равен 5,000. При необходимости его можно увеличить до 8,000, доплатив менее £18 в месяц.

Новое поколение Q5 Sportback сохранило характерные для Audi SUV технологии и качество, но получило более стремительный силуэт.

Предложение распространяется на востребованную комплектацию S line. В нее входят более спортивное оформление кузова, 20-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые декоративные элементы в салоне, а также пакет для хранения вещей и багажа. Дополнительно предусмотрены спортивные передние кресла и адаптивный круиз-контроль, доступные уже в базовой версии.

Под капотом Audi Q5 Sportback установлен бензиновый 2.0-литровый двигатель TFSI. Его мощность составляет 204bhp. Двигатель работает совместно с семиступенчатой автоматической коробкой передач, а заявленный расход в смешанном цикле превышает 39mpg.

Кроме того, силовой агрегат сочетается с фирменной системой полного привода quattro. Она обеспечивает сцепление с дорогой и тягу в любую погоду.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться. Если срок действия этой сделки завершится, другие варианты лизинга Audi Q5 Sportback от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi Q5 Sportback.

Предложения на конкурентов Audi Q5

Фото: autoexpress

BMW X3

Новый BMW X3 в наличии. Цена при оплате наличными — £47,474. Средняя экономия — £6,975. Новый BMW X3: настройте комплектацию.

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz GLC

Новый Mercedes-Benz GLC в наличии. Цена при оплате наличными — £54,970. Новый Mercedes-Benz GLC: настройте комплектацию.

Фото: autoexpress

Volvo Xc60

Новый Volvo Xc60 в наличии. Цена при оплате наличными — £42,860. Средняя экономия — £3,500. Новый Volvo Xc60: настройте комплектацию.