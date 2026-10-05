Предложение дня: элегантный Audi A6 доступен от 334 фунтов в месяц

Стильный образ

Хорошо оснащённая версия Sport

Выгодное предложение — всего £333.79 в месяц

Audi A6 уже давно пользуется популярностью в корпоративном автомобильном сегменте благодаря выразительной внешности, высокому качеству исполнения и передовым технологиям. Сочетание престижного имиджа и доступной стоимости встречается нечасто, однако сервис Auto Express Buy A Car предлагает именно такой вариант.

На нашей торговой площадке компания Embrace Leasing сейчас предлагает Audi A6 всего за £334 в месяц. Договор рассчитан на три года и предусматривает первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £4,363.48. Допустимый пробег составляет 6,000 в год.

Для тех, кто хочет снизить первоначальные расходы, предусмотрены альтернативные условия. При оплате за девять месяцев первый взнос составит £3,582.70, а ежемесячный платёж — £358.30. Вариант с оплатой за шесть месяцев обойдётся в £2,678.08 изначально и £386.68 каждый месяц. Увеличение годового пробега до 8,000 добавит к ежемесячной сумме от £14 до £16 в зависимости от выбранного первоначального платежа.

Автомобиль оснащён классическим дизельным двигателем. Под выразительным капотом Audi A6 установлен один из проверенных временем 2.0-литровых агрегатов TDI концерна Volkswagen Group.

Мощность двигателя составляет 201bhp, а разгон от 0 до 62mph занимает 6.9 секунды. При этом заявленный расход топлива равен 55.4mpg, а выбросы CO2 — 135g/km, что является одним из главных преимуществ модели.

В рамках предложения доступна версия Sport. Несмотря на то что это начальная комплектация, её оснащение нельзя назвать недостаточным. В стандартный список входят навигация, пакет ассистентов Audi Drive и Park, 18-дюймовые легкосплавные диски и матричные светодиодные фары.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если эта акция завершится, другие предложения по лизингу Audi A6 от ведущих поставщиков можно будет найти на странице Audi A6.

Предложения для конкурентов Audi A6

Фото: autoexpress

BMW 5 Series

Новый BMW 5 Series в наличии. Оплата наличными — £46,923. Средняя экономия — £11,807. Новый BMW 5 Series. Настроить комплектацию.

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz E Class

Новый Mercedes-Benz E Class в наличии. Оплата наличными — £56,940. Новый Mercedes-Benz E Class. Настроить комплектацию.

Фото: autoexpress

Genesis G80

Новый Genesis G80 в наличии. Новый Genesis G80. Настроить комплектацию.