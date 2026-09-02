Автомобиль дня: Audi A3 Sportback за £227 в месяц — премиальный, но не дорогой вариант

Премиальный внешний вид и отделка

Желанная версия S line

Всего £226.98 в месяц

Audi A3 Sportback относится к числу наиболее возрастных моделей немецкого бренда, однако автомобиль по-прежнему выглядит эффектно и отличается премиальными ощущениями, которых часто не хватает другим хэтчбекам.

На фоне приближающегося обновления запасы нынешней версии стали ещё доступнее. Через сервис Auto Express Buy A Car такой автомобиль можно приобрести всего за £227 в месяц.

Предложение от Carwow Leasey предусматривает первоначальный взнос в размере £3,018.76, рассчитанный как 12-месячный платёж. Договор заключается на два года, а годовой пробег ограничен 5,000.

При выборе первоначального платежа за девять месяцев можно сразу сэкономить чуть менее £500, однако ежемесячная сумма увеличится до £250.02. Увеличение ограничения пробега до 8,000 обойдётся менее чем в десять фунтов дополнительно каждый месяц.

Ожидаемая в ближайшее время обновлённая Audi A3 получит новую компоновку передней панели, благодаря чему хэтчбек станет ближе к более современным моделям Audi. Впрочем, это небольшое изменение в масштабах всей модели, а нынешняя версия уже располагает технологичным оснащением и качественными материалами, которыми известен немецкий бренд.

Главное преимущество этого предложения заключается в том, что оно распространяется на привлекательную версию S line. В её основе лежит хорошо оснащённая модель среднего уровня Sport, дополненная спортивным обвесом, многоцветной светодиодной подсветкой салона, тонированными стёклами и более жёсткой подвеской для динамичной езды.

Автомобиль оснащён отзывчивым и плавным 148bhp 1.5-литровым бензиновым турбодвигателем, работающим в паре с быстрой автоматической коробкой передач S tronic.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Предложение действует с учётом условий и ограничений. Цены и доступность могут измениться. Если эта акция завершится, другие актуальные предложения по лизингу Audi A3 Sportback от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi A3 Sportback.

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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