Автосделка дня: Audi A3 за £208 в месяц — выгодный способ ездить на автомобиле премиум-класса

- Высокое качество исполнения и приятные ощущения
- Хорошо оснащённая версия Sport
- Предложение всего за £207.97 в месяц
Представьте Audi A3 премиум-класса с ежемесячным платежом чуть выше £200. Звучит почти невероятно, однако именно такие выгодные условия доступны через сервис Auto Express Buy A Car.
В последний раз мы рассказывали о хэтчбеке Audi в сентябре и тогда считали предложение за £227 в месяц настоящей удачей. Но вариант от Carwow Leasey выводит понятие выгодной покупки на новый уровень.
Для оформления сделки потребуется первоначальный взнос, эквивалентный 12-месячному платежу, в размере £2,790.64. Годовой пробег ограничен отметкой 5,000. Для автомобиля премиум-класса Audi A3 это крайне привлекательный первоначальный платёж. Если же вы предпочитаете внести меньшую сумму, первоначальный платёж за девять месяцев составит £2,353.03, после чего ежемесячно потребуется выплачивать £228.67.
При необходимости увеличить разрешённый пробег переплата также не окажется существенной. Лимит в 8,000 в год доступен примерно на десять фунтов в месяц дороже при обоих вариантах первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.
Можно было бы предположить, что за такую цену предлагается базовая комплектация, но это не так. В данном предложении Audi A3 представлена в исполнении Sport, которое занимает позицию выше начального уровня. Автомобиль получает передние спортивные сиденья с подогревом, трёхзонный климат-контроль и навигационную систему Audi MMI Navigation Plus. В оснащение также входят функции базовой версии Technik: 12.8-дюймовый сенсорный экран, Virtual Cockpit и беспроводная зарядка телефона.
Автомобиль оснащён одним из удачных бензиновых двигателей Volkswagen Group — 1,5-литровым четырёхцилиндровым агрегатом. Его мощность составляет 113bhp, поэтому разгон можно назвать достойным, но не впечатляющим. Главным преимуществом двигателя является экономичность: Audi заявляет комбинированный расход топлива более 51mpg.
Audi A3 всегда отличалась дорогими ощущениями за рулём, и нынешнее поколение не стало исключением. Автомобиль плавный, тихий и очень комфортабельный, а управление при этом остаётся увлекательным. На дороге A3 демонстрирует манёвренность и устойчивость, а стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач добавляет спортивных ощущений.
Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны лучшие актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
Действуют положения и условия, а цены и предложения могут измениться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга Audi A3 от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi A3.
Предложения для конкурентов Audi A3
Mercedes-Benz A Class
Новый Mercedes-Benz A Class в наличии
Наличные £31,870
Новый Mercedes-Benz A Class
Настроить сейчас
BMW 1 Series
Новый BMW 1 Series в наличии
Наличные £29,521
Средняя экономия £3,891
Новый BMW 1 Series
Настроить сейчас
Cupra Leon
Новая Cupra Leon в наличии
Наличные £25,461
Средняя экономия £7,999
Новая Cupra Leon
Настроить сейчас