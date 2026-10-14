Автосделка дня: Audi A3 за £208 в месяц — выгодный способ ездить на автомобиле премиум-класса

Высокое качество исполнения и приятные ощущения

Хорошо оснащённая версия Sport

Предложение всего за £207.97 в месяц

Представьте Audi A3 премиум-класса с ежемесячным платежом чуть выше £200. Звучит почти невероятно, однако именно такие выгодные условия доступны через сервис Auto Express Buy A Car.

В последний раз мы рассказывали о хэтчбеке Audi в сентябре и тогда считали предложение за £227 в месяц настоящей удачей. Но вариант от Carwow Leasey выводит понятие выгодной покупки на новый уровень.

Для оформления сделки потребуется первоначальный взнос, эквивалентный 12-месячному платежу, в размере £2,790.64. Годовой пробег ограничен отметкой 5,000. Для автомобиля премиум-класса Audi A3 это крайне привлекательный первоначальный платёж. Если же вы предпочитаете внести меньшую сумму, первоначальный платёж за девять месяцев составит £2,353.03, после чего ежемесячно потребуется выплачивать £228.67.

При необходимости увеличить разрешённый пробег переплата также не окажется существенной. Лимит в 8,000 в год доступен примерно на десять фунтов в месяц дороже при обоих вариантах первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.

Можно было бы предположить, что за такую цену предлагается базовая комплектация, но это не так. В данном предложении Audi A3 представлена в исполнении Sport, которое занимает позицию выше начального уровня. Автомобиль получает передние спортивные сиденья с подогревом, трёхзонный климат-контроль и навигационную систему Audi MMI Navigation Plus. В оснащение также входят функции базовой версии Technik: 12.8-дюймовый сенсорный экран, Virtual Cockpit и беспроводная зарядка телефона.

Автомобиль оснащён одним из удачных бензиновых двигателей Volkswagen Group — 1,5-литровым четырёхцилиндровым агрегатом. Его мощность составляет 113bhp, поэтому разгон можно назвать достойным, но не впечатляющим. Главным преимуществом двигателя является экономичность: Audi заявляет комбинированный расход топлива более 51mpg.

Фото: autoexpress

Audi A3 всегда отличалась дорогими ощущениями за рулём, и нынешнее поколение не стало исключением. Автомобиль плавный, тихий и очень комфортабельный, а управление при этом остаётся увлекательным. На дороге A3 демонстрирует манёвренность и устойчивость, а стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач добавляет спортивных ощущений.

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны лучшие актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Действуют положения и условия, а цены и предложения могут измениться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга Audi A3 от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi A3.

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Фото: autoexpress

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