Автопредложение дня: Audi A1 всего за 200 фунтов в месяц — его нельзя упускать

Продуманный дизайн и богатое оснащение версии Sport

Динамичный бензиновый двигатель

Предложение всего за £199.40 в месяц

Ранее лизинг Audi A1 обычно требовал значительных финансовых возможностей. Однако сейчас в рамках сервиса Auto Express Buy A Car стоимость автомобиля заметно снизилась и опустилась ниже £200 в месяц.

Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск своей начальной модели в начале этого года, но изменения дошли до торговой площадки лишь спустя некоторое время. Сейчас компактный хэтчбек премиум-класса стоит дешевле многих супермини с менее престижными эмблемами. Предложение может быть ограничено.

Договор на два года от Select Car Leasing предусматривает первоначальный взнос за 12 месяцев в размере £2,746.80, ограничение пробега на уровне 5,000 и ежемесячный платёж £199.40. Также доступен вариант с первоначальным взносом за девять месяцев: £2,328.78 и £219.42 в месяц. Даже при увеличении пробега до 8,000 ежемесячная стоимость вырастет менее чем на десять фунтов.

Audi A1 всегда отличался премиальным характером, конкурируя с MINI Cooper и заметно превосходя по статусу Volkswagen Polo и Peugeot 208.

Несмотря на завершение выпуска компактного A1, модель по-прежнему выглядит современно и привлекательно. Её отличают компактные пропорции, выразительные грани и характерная для Audi дорожная солидность. Интерьер также воспринимается как более дорогой: он аккуратно переносит оформление и ощущение от крупных моделей Audi в меньший по размеру автомобиль.

Предложение распространяется на начальную версию 25 TFSI Sport с 93bhp 1.0-литровым турбированным трёхцилиндровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию Sport входят 10.1-дюймовый сенсорный экран, светодиодные фары, светодиодные задние фонари, указатели поворота ‘dynamic turn’ и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Фото: autoexpress

Подборка Car Deal of the Day формируется на основе предложений собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются общие условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если эта сделка перестанет действовать, другие варианты лизинга Audi A1 от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi A1.

Предложения для конкурентов Audi A1

Фото: autoexpress

Mini Cooper

New in-stock Mini Cooper

Cash £24,735

New Mini Cooper

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Фото: autoexpress

Volkswagen Polo

New in-stock Volkswagen Polo

Cash £20,320

Avg. savings £2,293

New Volkswagen Polo

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Фото: autoexpress

Skoda Fabia

New in-stock Skoda Fabia

Cash £16,612

Avg. savings £5,339

New Skoda Fabia

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