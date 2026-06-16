Выгодное предложение дня: Alpine A290 — горячий хэтчбек всего за «смешные» 269 фунтов в месяц

Alpine представила новую версию электромобиля A290 на базе Renault 5, и сейчас эта модель доступна по привлекательной цене в рамках лизинговых предложений менее чем за 270 фунтов в месяц.

Сервис Auto Express Buy A Car, действующий через Carwow Leasey, предлагает арендовать заряженный ретро-хэтчбек всего за 269,26 фунта в месяц при заключении контракта на два года.

Для оформления сделки потребуется внести первоначальный взнос в размере 3 526,12 фунта. Эта сумма эквивалентна оплате за 12 месяцев, при этом действует годовое ограничение пробега — не более 5 000 миль.

Изменение условий контракта также может быть выгодным. Например, если выбрать девятимесячный первоначальный взнос, он уменьшится примерно на 600 фунтов, но ежемесячный платеж увеличится до 294,50 фунта. Это позволяет снизить стартовые расходы, хотя ежемесячная сумма становится немного выше.

Увеличение лимита пробега до 8 000 миль обойдётся дешевле, чем вариант с 6 000 миль. В этом случае стоимость составит дополнительно 19,58 фунта в месяц при 12-месячном взносе, либо 21,42 фунта — при 9-месячном.

К дополнительным преимуществам предложения от Carwow Leasey относится купон на 20-процентную скидку на зарядку электромобиля на всей сети зарядных станций Gridserve по стране. Этот бонус действует в течение года, что особенно выгодно для водителей, регулярно использующих быстрые зарядки на трассе.

Фото: autoexpress

Особенность этого предложения — комплектация GT Performance+, которая включает шины Michelin Pilot Sport 5S, тормозные суппорты Brembo с четырьмя поршнями, окрашенные в цвет «rouge», эксклюзивные чёрные шильдики Alpine и систему Alpine Telemetrics Expert для получения советов по спортивному вождению и участию в челленджах.

По сравнению с базовой версией GT+, комплектация GT Performance+ отличается дополнительным оборудованием, однако все версии имеют одинаковый эффектный обвес, расширенные колесные арки и дневные ходовые огни в стиле ралли. Интерьер украшен рулём, обшитым кожей Nappa, и синими декоративными элементами.

Версия GT Performance+ оснащена более мощным электродвигателем с отдачей 216 л.с., что позволяет разгоняться до 62 миль/ч (100 км/ч) всего за 6,4 секунды. Автомобиль отличается отличной управляемостью и устойчивостью, сохраняя при этом лучшие качества платформы Renault 5.

Ёмкость батареи составляет 52 кВт∙ч, а заявленный запас хода достигает 224 миль на одной зарядке.

Сервис Auto Express Buy A Car предлагает лучшие предложения по аренде автомобилей от ведущих дилеров и лизинговых компаний Великобритании, и Alpine A290 стал одной из самых интересных позиций в актуальной подборке.

Следует отметить, что условия и цены могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение будет недоступно, другие варианты лизинга Alpine A290 от проверенных поставщиков можно найти на специальной странице Alpine A290.

Сравнить предложение можно с конкурентами Alpine A290, которые также доступны по выгодным условиям.