Автопредложение дня: новый VW ID. Polo и недорогая зарядка за 255 фунтов в месяц

Электрический супермини открывает новую эру для VW

Запас хода — 281 миля, управление не вызывает сложностей

Всего £255.29 в месяц

Volkswagen ID. Polo ещё официально не представлен в Великобритании, однако привлекательные лизинговые предложения уже появляются на рынке. Одно из них позволяет получить высококлассную версию ограниченной серии и воспользоваться более выгодными условиями зарядки менее чем за £260 в месяц.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Carwow Leasey предлагает новый электрический хэтчбек за £255.29 в месяц. Договор рассчитан на два года и предусматривает первоначальный платёж в размере £3,358.48, эквивалентный 12-месячной оплате. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Изменение условий также сохраняет выгодную стоимость предложения. При переходе на оплату за девять месяцев первоначальный взнос составит £2,822.47, а ежемесячный платёж — £280.83. Увеличение лимита пробега до 8,000 миль обойдётся менее чем в десять фунтов дополнительно каждый месяц.

Предложение может оказаться выгодным и для тех, кто часто пользуется общественными зарядными станциями. В его рамках предоставляется ваучер со скидкой 20 per cent на зарядных пунктах Gridserve, действующий в течение года.

ID. Polo знаменует начало нового этапа для Volkswagen. Компания вновь обращается к корням бренда, и первые впечатления от автомобиля показывают, что Volkswagen возвращается к своим лучшим решениям. Отделка и качество материалов в салоне соответствуют традиционному уровню марки: интерьер выглядит добротно и качественно. Вождение при этом остаётся безопасным и не требует лишних усилий.

В предложение входит версия ограниченной серии Life Launch Edition. Она оснащается аккумулятором ёмкостью 52kWh, обеспечивающим заявленный запас хода до 281 мили. Электромотор мощностью 211bhp позволяет разгоняться с 0 до 62mph за 7.1 секунды.

Комплектация Life Launch Edition включает широкий набор оборудования. В стандартное оснащение входят матричные светодиодные фары, мультимедийная система с экраном диагональю 12.9 дюйма, беспроводное подключение телефона и встроенная навигация, подогрев передних сидений, а также контурная подсветка салона с 30 цветами.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если сделка перестанет действовать, другие предложения по лизингу Volkswagen ID. Polo можно найти на странице Volkswagen ID. Polo, где представлены варианты от ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили-конкуренты Volkswagen ID. Polo

Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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