Автомобильное предложение дня: полностью новый Volkswagen ID. Polo всего за 268 фунтов в месяц

Хорошо управляется

Вместительный багажник

£268 в месяц

Электрификация Polo в лице нового ID. Polo становится важным событием не только для Volkswagen, но и для покупателей автомобилей в целом. Сейчас оформить такую машину можно всего за £268 в месяц.

Благодаря выгодному предложению от Carwow Leasey, доступному через сервис Auto Express Buy A Car, покупатели могут одними из первых приобрести один из наиболее значимых электромобилей 2026 года.

Срок лизинга составляет четыре года. Первоначальный взнос — £3,520, после чего ежемесячный платёж составит £268.82. Годовой лимит установлен на уровне 5,000 миль, однако чуть больше чем за пять фунтов в месяц его можно увеличить до 8,000 миль.

Увеличение пробега может оказаться оправданным: речь идёт о версии с более крупной батареей ёмкостью 52kWh, обеспечивающей запас хода 281-mile. Для супермини это достойный показатель, причём он превышает результат ключевого конкурента Renault 5. Мощность зарядки достигает 105kW, благодаря чему пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает 24-minute.

Новинка получила имя своего популярного и выпускающегося на протяжении многих лет родственника Polo, однако конструктивно эти модели не имеют ничего общего. При этом ID. Polo управляется именно так, как и ожидаешь от Volkswagen.