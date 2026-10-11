Главная Новости Автомобильное предложение дня: полностью новый Volkswagen ID. Polo всего за 268 фунтов в месяц
Новости

Автомобильное предложение дня: полностью новый Volkswagen ID. Polo всего за 268 фунтов в месяц

Volkswagen ID. Polo: новый электромобиль с запасом хода 281 миля доступен в лизинг за £268 в месяц. Рассказываем о батарее, зарядке и условиях сделки.
РедакцияР
Редакция
11.10.2026, 18:22·2 мин
single
Фото: autoexpress
  • Хорошо управляется
  • Вместительный багажник
  • £268 в месяц

Электрификация Polo в лице нового ID. Polo становится важным событием не только для Volkswagen, но и для покупателей автомобилей в целом. Сейчас оформить такую машину можно всего за £268 в месяц.

Благодаря выгодному предложению от Carwow Leasey, доступному через сервис Auto Express Buy A Car, покупатели могут одними из первых приобрести один из наиболее значимых электромобилей 2026 года.

Срок лизинга составляет четыре года. Первоначальный взнос — £3,520, после чего ежемесячный платёж составит £268.82. Годовой лимит установлен на уровне 5,000 миль, однако чуть больше чем за пять фунтов в месяц его можно увеличить до 8,000 миль.

Увеличение пробега может оказаться оправданным: речь идёт о версии с более крупной батареей ёмкостью 52kWh, обеспечивающей запас хода 281-mile. Для супермини это достойный показатель, причём он превышает результат ключевого конкурента Renault 5. Мощность зарядки достигает 105kW, благодаря чему пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает 24-minute.

Новинка получила имя своего популярного и выпускающегося на протяжении многих лет родственника Polo, однако конструктивно эти модели не имеют ничего общего. При этом ID. Polo управляется именно так, как и ожидаешь от Volkswagen.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация