Автомобиль дня: «Alfa Romeo Junior — la dolce vita» всего за £193 в месяц

Стильный дизайн, высокий уровень оснащения и экономичный гибридный двигатель – все это предлагает новый Alfa Romeo Junior Ibrida. Теперь этот автомобиль доступен по цене менее 200 фунтов в месяц благодаря специальному предложению от сервиса Auto Express Buy A Car. Однако воспользоваться акцией можно будет недолго, поэтому желающим стоит поторопиться.

Компания Pink Car Leasing регулярно предлагает выгодные условия на Alfa Romeo Junior, но впервые ежемесячный платеж опустился ниже отметки в 200 фунтов. По условиям текущей акции трехлетний договор аренды обойдется всего в 193,80 фунта в месяц, что делает Alfa Romeo Junior конкурентом других компактных кроссоверов, менее известных по своим брендам. Также клиентам доступна альтернатива — двухлетний договор по той же цене и без изменений в первоначальном взносе и ежемесячных платежах.

Первоначальный взнос по стандартному предложению составляет сумму, эквивалентную двенадцати месяцам — 2 524,60 фунта. При выборе девятимесячного взноса экономия на старте составит 438 фунтов, но ежемесячный платеж вырастет до 209,71 фунта. Стоит отметить, что при переходе на двухлетний договор с девятимесячным взносом ежемесячная плата увеличится еще на 7,33 фунта.

Годовой пробег по договору ограничен 5 000 миль. За увеличение лимита до 8 000 миль потребуется доплатить от 15 до 18 фунтов в месяц в зависимости от выбранного первоначального взноса.

На данный момент Alfa Romeo Junior — единственная модель марки, представляемая как в полностью электрическом, так и в гибридном исполнении. В рамках данной акции предлагается гибридная версия.

Гибридная модификация Ibrida оснащена бензиновым трехцилиндровым мотором объемом 1,2 литра, который работает в паре с электродвигателем мощностью 28 л.с. и батареей на 0,9 кВт·ч (48 вольт). Совокупная отдача силовой установки составляет 143 л.с., а заявленный расход топлива близок к 60 миль на галлон.

Учитывая, что Alfa Romeo позиционирует себя как премиальный бренд с акцентом на спортивный характер, комплектация автомобиля весьма богата. Даже базовая версия оборудована стильными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, двумя экранами диагональю 10,25 дюйма, беспроводными интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а также автоматическим климат-контролем.

Фото: autoexpress

Лучшие предложения по автомобилиям дня публикуются на основе сервисов Buy A Car от Auto Express, где собраны актуальные акции от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На все предложения распространяются условия акции, стоимость и наличие автомобилей могут изменяться. В случае окончания срока действия данной акции, актуальные варианты по лизингу Alfa Romeo Junior доступны на официальной странице модели.

Конкуренты Alfa Romeo Junior Ibrida также представлены на рынке. Среди них — Jeep Avenger, Ford Puma и Mini Countryman.

Фото: autoexpress

Jeep Avenger: новый, в наличии, цена — 28 662 фунта, средняя экономия — 1 849 фунтов.

Фото: autoexpress

Ford Puma: новый, в наличии, цена — 24 282 фунта, средняя экономия — 3 277 фунтов.

Фото: autoexpress

Mini Countryman: новый, в наличии, цена — 29 345 фунтов.