Автопредложение дня: кабриолет Abarth 500e подарит удовольствие от езды с открытым верхом за 223 фунта в месяц

Спортивный дизайн внутри и снаружи, увлекательная управляемость

Запас хода — 151 миля

Всего £222.47 в месяц

Abarth 500e ещё ни разу не становился нашим Deal of the Day: обычно его цена больше соответствует весёлому характеру модели, чем её компактным размерам. Иными словами, этот электромобиль скорее дорогой, чем доступный.

Однако ситуация изменилась. Теперь небольшой итальянский электромобиль можно приобрести менее чем за £250 в месяц. Более того, речь идёт о свежей версии с открытым верхом в максимальной комплектации.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания VIP Gateway предлагает Abarth 500e Convertible по выгодной цене £222.47 в месяц. Условия рассчитаны на два года при ограничении годового пробега в 5,000.

Для оформления сделки потребуется первоначальный платёж в размере £3,054.61, эквивалентный 12 месяцам. При выборе платежа за девять месяцев можно сэкономить около £500, однако ежемесячная сумма увеличится до £244.54. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £20 в месяц.

Abarth представляет собой спортивную версию Fiat 500e с более жёстким и агрессивным характером. Электромобиль развивает 152bhp — на 35bhp больше, чем самый мощный Fiat 500e, — и располагает крутящим моментом 235Nm. С места до 62mph он разгоняется за семь секунд.