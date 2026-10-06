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Автомобильное предложение дня: Nissan Micra всего за 183 фунта в месяц

Nissan Micra стал выгоднее Renault 5: электрический хэтчбек с запасом хода 198 миль и тепловым насосом доступен по лизингу за £183,59 в месяц.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 18:42·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Привлекательный дизайн и удовольствие от вождения
  • Запас хода 198 миль; тепловой насос входит в стандартную комплектацию
  • Выгодное предложение — всего £183.59 в месяц

У Renault 5 есть стиль и популярность, однако в итоге Nissan Micra окажется выгоднее. Значительную часть этого года Micra стоила дешевле своей родственной модели R5, а теперь разница в ежемесячных платежах превышает £55.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания LeaseCars4Less предлагает небольшой электромобиль Nissan всего за £183.59 в месяц. Для сравнения, Renault 5 с аналогичным уровнем оснащения обойдётся в £241.42 в месяц.

Четырёхлетний договор предусматривает первоначальный платёж в размере £2,503.07, рассчитанный как 12-месячный платёж. Установленный годовой пробег составляет 6,000 миль, что выше стандартного значения.

При переходе на первоначальный платёж за девять месяцев можно сразу сэкономить почти £500, сохранив ежемесячные платежи на уровне менее £200. Увеличение пробега до 8,000 миль обойдётся примерно в £6 в месяц дополнительно как при девятимесячном, так и при 12-месячном первоначальном платеже.

За такие деньги, что неудивительно, покупатель получит аккумулятор меньшей ёмкости. Тем не менее Nissan заявляет, что батарея на 40kWh обеспечивает запас хода в 198 миль, чего будет более чем достаточно для большинства поездок на работу и обратно. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 80kW, поэтому пополнение заряда с 15 до 80 процентов займёт около 30 минут.

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