Автомобильная сделка дня: полностью укомплектованный Range Rover Evoque теперь можно приобрести всего за £455 в месяц.

Желательная комплектация Autobiography

Экономичная подключаемая гибридная силовая установка

Предложение всего за £454.84 в месяц

Модель с эмблемой Range Rover нечасто становится нашим предложением дня, однако сегодня сделано исключение. Самый компактный автомобиль люксового бренда сейчас можно приобрести чуть более чем за £450 в месяц.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Leasing Options предлагает Range Rover Evoque в топовой комплектации Autobiography за £454.84 в месяц после первоначального платежа £5,858.07 за 12-month. Договор рассчитан на three-year, а годовой пробег ограничен 5,000 miles.

Изменение условий, по нашему мнению, делает предложение ещё выгоднее. При переходе на nine-month первоначальный взнос уменьшается более чем на £1,000, а ежемесячный платёж составит £485.76. Увеличить лимит пробега до 8,000 в год можно примерно за £20 в месяц.

Несмотря на возраст, baby Rangie по-прежнему остаётся привлекательным небольшим люксовым SUV, который сразу обращает на себя внимание. Этот Range Rover Evoque с обозначением P270e оснащён экономичной подключаемой гибридной силовой установкой: 1.5-litre бензиновый двигатель работает в паре с электромотором, обеспечивая 265bhp.

Заявленный расход топлива составляет 203mpg, а запас хода на электротяге от батареи ёмкостью 15kWh достигает 38-mile. Однако добиться первого показателя можно только при регулярной зарядке автомобиля и максимально частом использовании режима EV.

Главное преимущество этого предложения заключается в том, что оно распространяется на самую дорогую и высококлассную комплектацию Autobiography. В её оснащение входят 20-inch легкосплавные диски, pixel LED фары, сдвижная панорамная крыша, кожаная обивка и передние сиденья с электрорегулировками. О принадлежности автомобиля к топовой версии также напоминают бронзовые элементы отделки, включая эмблемы Range Rover.

Фото: autoexpress

Предложения дня, которые выбирает редакция, представлены в собственном сервисе Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

Предложение действует с учётом условий и ограничений. Цены и доступность могут измениться. Если оно завершится, другие актуальные варианты лизинга Range Rover Evoque можно найти на странице Range Rover Evoque у ведущих поставщиков.

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