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Автомобильная сделка дня: BMW 1 серии дешевле Vauxhall Astra

BMW 1 Series с полным приводом xDrive доступен в лизинг за £249,90 в месяц: версия M Sport, первый взнос £3 293 и лимит пробега 5 000 миль.
РедакцияР
Редакция
29.08.2026, 16:22·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Спортивный внешний вид и спортивный характер
  • Премиальный салон со всем необходимым оснащением
  • £250 в месяц при аренде на четыре года

BMW 1 Series может быть базовой моделью бренда, однако по цене она не сопоставима с Volkswagen Golf и другими массовыми хетчбэками. Поэтому выгодное предложение на этот премиальный компактный автомобиль особенно важно. Сейчас такая возможность доступна через сервис Auto Express Buy A Car: стоимость аренды начинается от £249.90 в месяц.

Предложение на четыре года распространяется на хорошо оснащённый BMW 123 xDrive с полным приводом в комплектации M Sport. Его подготовила Carwow Leasey. Первоначальный платёж составляет £3,293, что выглядит разумно с учётом продолжительности аренды. После этого ежемесячный платёж составит £250.

Для сравнения, более простой Vauxhall Astra в немного спортивной комплектации GS сейчас нельзя взять в аренду на четыре года дешевле чем за £268 в месяц.

В стандартные условия предложения на 1 Series входит ограничение годового пробега в 5,000. Этого должно хватить водителям с короткой поездкой до работы. Если же вы планируете регулярно выезжать на новом автомобиле на загородные дороги, увеличение лимита до 10,000 миль обойдётся ещё в £30 в месяц.

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