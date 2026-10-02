Выгодное предложение: на Ford Puma Gen-E теперь скидка £7 000

Ford Puma считается одним из лучших компактных SUV, поэтому неудивительно, что электрическая версия модели также заслуживает внимания. При стартовой цене менее £30,000 она предлагает хорошее соотношение цены и возможностей. Однако сегодня мы рассказываем о способе приобрести автомобиль ещё дешевле.

Предложение, доступное через наш сервис Buy A Car, снижает стоимость нового автомобиля из наличия более чем на £7,000 относительно первоначальной RRP. В результате цена Ford Puma Gen-E составляет £23,629.

За эту сумму покупатель получает Puma Gen-E Select. Несмотря на то что это базовая комплектация, оснащение остаётся достаточно богатым. В стандартный набор входят 17-inch легкосплавные диски, 12-inch сенсорная мультимедийная система с беспроводными Apple CarPlay/Android Auto, передние и задние парковочные датчики, а также фирменное подогреваемое лобовое стекло Ford 'Quickclear'. Автомобиль также окрашен в цвет Solar Silver — это премиальное покрытие стоимостью £800.

Модель оснащена меньшей из двух доступных для Puma Gen-E батарей. При этом запас хода по циклу WLTP Combined достигает 259 miles. Если потребуется продолжить поездку, поддержка быстрой зарядки мощностью 100kW позволяет восполнить заряд с 10 до 80 per cent за 26 минут при оптимальных условиях.

Мощность переднего электромотора Gen-E составляет 166bhp. Это может показаться не слишком впечатляющим показателем, однако автомобиль не отличается большой массой по меркам электромобилей, поэтому разгон до 0-62mph занимает 8.0-second. Кроме того, Puma Gen-E способна доставить удовольствие от вождения.

Фото: autoexpress

Пассажирам высокого роста на заднем ряду может быть немного тесно, но в целом Puma Gen-E остаётся практичным автомобилем с учётом его компактных размеров. Бензиновая Puma известна расположенным под полом багажника вместительным отсеком ‘MegaBox’. У Gen-E нет выхлопной системы, занимающей место, поэтому автомобиль получил более крупный 65-litre отсек ‘GigaBox’, который обеспечивает впечатляющие 145 litres дополнительного пространства.

Внутри он отделан пластиком и оснащён сливной пробкой в нижней части. Это позволяет, например, положить туда грязные трекинговые ботинки, а затем промыть отсек водой из шланга.

Предложение на Ford Puma Gen-E