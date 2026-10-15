Внимание: Polestar 2 со скидкой £16 тыс. — предложение просто неземное!

Polestar 2 уже не является самым новым электромобилем на рынке, однако эта модель по-прежнему сохраняет потенциал. Ожидается, что новый Polestar 2 появится в следующем году, поэтому нынешняя версия, постепенно уходящая из центра внимания, сейчас особенно привлекательна для тех, кто ищет выгодную покупку. В настоящий момент стоимость автомобиля снижена на £16,570.

Предложение распространяется на предрегистрационный Polestar 2 Long range Single motor в комплектации Prime. Автомобиль доступен за £33,490, что означает скидку в £16,570 от цены на дороге.

За эти деньги покупатель получает автомобиль с отделкой премиум-класса, металлической окраской, подогревом сидений и большим набором технологий. Информационно-развлекательная система работает на базе программного обеспечения Google и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Парковочные датчики и камеры упрощают маневрирование.

Несмотря на то, что Polestar 2 является самой старой моделью бренда, которая всё ещё продаётся, автомобиль оснащён батареей ёмкостью 82kWh. Официальный запас хода превышает 400 miles, а установленный сзади электромотор развивает 299bhp. До 62mph автомобиль разгоняется за 6.2 seconds, поэтому его динамики достаточно для повседневных поездок. Энергоэффективность также заслуживает внимания: в ходе одного из длительных тестов Polestar 2 за шесть месяцев показал средний результат 3.8 miles per kWh.

На дороге электромобиль уверенно ускоряется после нажатия на педаль, благодаря чему обгоны и выезд на автомагистраль не требуют особых усилий. В поворотах Polestar 2 сохраняет устойчивость и доставляет удовольствие от вождения, хотя по манёвренности уступает некоторым конкурентам. Подвеска довольно жёсткая, но на ровном покрытии автомобиль уверенно ведёт себя в дальних поездках. Мгновенная отдача электромотора позволяет без лишних усилий преодолевать большие расстояния.

Фото: autoexpress

Polestar 2 также подходит на роль семейного автомобиля. Модель получила пятизвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP, что обеспечивает дополнительное спокойствие при перевозке детей. Объём багажника составляет 407-litre — этого должно хватить для школьных сумок, спортивной формы и других необходимых вещей.

Выгодное предложение на Polestar 2