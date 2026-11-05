Главная Новости Выгодное предложение: новый Vauxhall Astra стоит чуть больше 20 тысяч фунтов — настоящая находка для покупателей авто
Новости

Выгодное предложение: новый Vauxhall Astra стоит чуть больше 20 тысяч фунтов — настоящая находка для покупателей авто

Vauxhall Astra со скидкой £12 000: семейный хэтчбек в комплектации GS с подогревом сидений и руля, адаптивным круиз-контролем доступен за £20 495.
РедакцияР
Редакция
05.11.2026, 13:12·2 мин
single
Фото: autoexpress
  • Просторный салон для всей семьи
  • Богатое оснащение, включая подогрев сидений
  • Сейчас на Vauxhall Astra действует скидка £12k

Недавно Vauxhall показала, как может выглядеть Astra будущего, представив концепт STX. Однако, несмотря на эффектный дизайн STX, легко забыть, насколько хороша и нынешняя модель.

Vauxhall Astra входит в число наших любимых автомобилей на рынке и сейчас занимает пятое место в списке лучших хэтчбеков, которые можно купить. Теперь модель стала ещё привлекательнее благодаря выгодному предложению от Perrys Vauxhall: приобрести Astra можно со скидкой £12,000, заплатив всего £20,495.

Предлагаемый автомобиль — это предварительно зарегистрированная Vauxhall Astra 1.2 Turbo 130 GS, поэтому базовой такую комплектацию назвать нельзя. Версия GS оснащена рядом опций, которые обычно не ожидаешь увидеть в доступном семейном хэтчбеке: рулевым колесом и сиденьями с подогревом, светодиодными фарами с ассистентом дальнего света и адаптивным круиз-контролем.

На дороге Vauxhall Astra демонстрирует экономичность: заявленный расход топлива у этой версии составляет 48.7mpg. В одном из наших подробных сравнительных тестов, где модель соперничала с Honda Civic и Toyota Corolla, Astra показала результат 43.5mpg и заняла достойное второе место. Эксперты отметили её дизайн, практичность и качество сборки.

Динамические характеристики Astra не устанавливают рекордов, но для повседневной эксплуатации их вполне достаточно: мощность составляет 130bhp, а разгон с 0-62mph занимает 9.7 секунды. В городе автомобиль достаточно комфортен и сглаживает отдельные неровности, а на загородных дорогах сохраняет предсказуемое поведение и уверенно проходит повороты.

Для семейного использования Astra также подходит хорошо: NCAP присудила модели четыре звезды. На заднем ряду достаточно места для пассажиров, а багажник объёмом 422-litre должен вместить школьные рюкзаки и спортивную экипировку обычной семьи.

Получить выгодное предложение на Vauxhall Astra можно уже сейчас.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация