Выгодное предложение: новый Vauxhall Astra стоит чуть больше 20 тысяч фунтов — настоящая находка для покупателей авто

Просторный салон для всей семьи

Богатое оснащение, включая подогрев сидений

Сейчас на Vauxhall Astra действует скидка £12k

Недавно Vauxhall показала, как может выглядеть Astra будущего, представив концепт STX. Однако, несмотря на эффектный дизайн STX, легко забыть, насколько хороша и нынешняя модель.

Vauxhall Astra входит в число наших любимых автомобилей на рынке и сейчас занимает пятое место в списке лучших хэтчбеков, которые можно купить. Теперь модель стала ещё привлекательнее благодаря выгодному предложению от Perrys Vauxhall: приобрести Astra можно со скидкой £12,000, заплатив всего £20,495.

Предлагаемый автомобиль — это предварительно зарегистрированная Vauxhall Astra 1.2 Turbo 130 GS, поэтому базовой такую комплектацию назвать нельзя. Версия GS оснащена рядом опций, которые обычно не ожидаешь увидеть в доступном семейном хэтчбеке: рулевым колесом и сиденьями с подогревом, светодиодными фарами с ассистентом дальнего света и адаптивным круиз-контролем.

На дороге Vauxhall Astra демонстрирует экономичность: заявленный расход топлива у этой версии составляет 48.7mpg. В одном из наших подробных сравнительных тестов, где модель соперничала с Honda Civic и Toyota Corolla, Astra показала результат 43.5mpg и заняла достойное второе место. Эксперты отметили её дизайн, практичность и качество сборки.

Динамические характеристики Astra не устанавливают рекордов, но для повседневной эксплуатации их вполне достаточно: мощность составляет 130bhp, а разгон с 0-62mph занимает 9.7 секунды. В городе автомобиль достаточно комфортен и сглаживает отдельные неровности, а на загородных дорогах сохраняет предсказуемое поведение и уверенно проходит повороты.

Для семейного использования Astra также подходит хорошо: NCAP присудила модели четыре звезды. На заднем ряду достаточно места для пассажиров, а багажник объёмом 422-litre должен вместить школьные рюкзаки и спортивную экипировку обычной семьи.

Получить выгодное предложение на Vauxhall Astra можно уже сейчас.