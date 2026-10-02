Выгодное предложение: скидка в £11 тысяч на спортивный и стильный Cupra Formentor

Formentor стал поворотным моментом для Cupra как самостоятельного бренда. До его появления компания выпускала только версии существующих автомобилей SEAT, доработанные в стиле Cupra. Однако Formentor стал первой оригинальной моделью марки. Автомобиль получился удачным, объединив выразительный дизайн, удовольствие от вождения и комфорт. Благодаря этому выгодному предложению приобрести его можно ещё дешевле.

Причём значительно дешевле. Новый Formentor VZ1, уже находящийся в наличии, доступен за £31,690 через наш сервис Buy A Car. Это означает снижение цены на £11,040 — примерно на четверть по сравнению с рекомендованной розничной стоимостью. Хотя VZ1 является базовой комплектацией, список стандартного оборудования достаточно широк: 18-inch легкосплавные диски, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая приборная панель, площадка для беспроводной зарядки смартфона, трёхзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Автомобиль оснащён силовой установкой eHybrid — именно так Volkswagen Group называет подключаемые гибриды. В ходе обновления модели ёмкость батареи Formentor PHEV заметно увеличили. Согласно официальным испытаниям, запас хода только на электротяге теперь достигает 77 miles — примерно вдвое больше, чем у прежней версии.

Суммарная мощность бензинового двигателя и гибридной системы составляет 201bhp. Это кажется достаточно высоким показателем, однако более ёмкая батарея существенно увеличивает массу автомобиля. Поэтому Formentor не настолько быстр, как можно было бы ожидать, но разгон от 0 до 62mph за 7.9-second должен устроить большинство водителей.

Упомянутое обновление также освежило и без того выразительную внешность Formentor. Это, безусловно, одна из наиболее стильных моделей в своём сегменте, однако назвать её самой практичной нельзя — особенно в версии eHybrid. Батарея, размещённая в нижней части автомобиля, дополнительно уменьшает и без того скромный объём багажника стандартной модели: за спинками задних сидений остаётся 345 litres.

Фото: autoexpress

При этом пассажирам на задних сиденьях места вполне достаточно. В сочетании с комфортной ездой это делает автомобиль удобным для повседневной эксплуатации, а благодаря сниженной цене — ещё и очень выгодным.

Cupra Formentor deal