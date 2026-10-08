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Выгодное предложение: цена электромобиля Hyundai Ioniq 5 снижена на 11 000 фунтов стерлингов

Hyundai Ioniq 5 со скидкой £11 471: новый электромобиль в комплектации Advance доступен за £30 474, запас хода — до 273 миль, зарядка до 80% за 18 минут.
РедакцияР
Редакция
08.10.2026, 14:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Если вы выбираете новый электромобиль, немногие модели могут сравниться с Hyundai Ioniq 5. Автомобиль настолько удачно сочетает свои характеристики, что в 2021 году был признан нашим Car of the Year. Обычно стартовая цена Ioniq 5 значительно превышает £40,000, однако сейчас в рамках сервиса Buy A Car его можно приобрести со скидкой £11,471 от рекомендованной розничной цены — за весьма привлекательные £30,474.

Предложение распространяется на совершенно новый Hyundai Ioniq 5, уже имеющийся в наличии, в базовой комплектации Advance. При этом рассчитывать на минимальное оснащение не стоит: автомобиль получил широкий набор функций. Недавно Hyundai также провела небольшое обновление своей семейной модели, чтобы сохранить её конкурентоспособность по сравнению с соперниками.

В стандартное оснащение входят светодиодные фары, два 12.3-дюймовых дисплея, сиденья с подогревом и рулевое колесо с подогревом. Кроме того, автомобиль оснащён тепловым насосом, повышающим эффективность и снижающим нагрузку на обогреватель салона в холодные дни.

Hyundai Ioniq 5 комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 63kWh и способен проехать до 273 миль на одном заряде, согласно данным Hyundai. При использовании подходящего быстрого зарядного устройства пополнить заряд с 10 до 80 процентов можно всего за 18 минут, что особенно удобно для тех, кто регулярно находится в пути.

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