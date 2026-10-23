После перевода часов назад число автомобильных аварий увеличивается на 8%

Возвращаться с работы домой в темноте после перевода часов может быть довольно уныло. Однако, согласно данным AA, это не только мрачнее, но и опаснее.

Сервис AA Accident Assist, занимающийся помощью после аварий и урегулированием страховых требований, сообщил, что после перевода часов в 2025 году за следующие две недели он обработал 3,178 обращений против 2,949 за предыдущие две недели. Это на 7.8 per cent больше. При этом показатель улучшился: в AA отмечали ежегодный рост на 11 per cent в период с 2022-2024, хотя тогда сравнение проводилось за следующие три недели, а не за две.

AA использует эти данные, чтобы привлечь внимание к более сложным условиям вождения, связанным с переводом часов. В этот раз часы переведут в воскресенье, 25 October.

Предыдущее исследование автомобильной организации показало, что 50 per cent из 10,500 опрошенных водителей сталкивались с трудностями при обнаружении велосипедистов и пешеходов в некоторых осенних условиях. Еще 52 per cent заявили, что другие водители неправильно используют фары. 40 per cent респондентов не любят ездить в более темное утреннее и вечернее время, а такой же процент сообщил, что «regularly see other vehicles with defective lights».