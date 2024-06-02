Разборка двигателя Cadillac V-8 показывает катастрофические последствия нехватки масла

Поклонники моторов GM small-block V-8, обратите внимание на это предупреждение. Это видео разборки 6,2-литрового двигателя выглядит неутешительно. Нажатие на кнопку воспроизведения покажет огромное отверстие в боковой части блока прямо в самом начале. Ситуация только ухудшается далее с обилием катастрофических повреждений внутри. Как только головки снимаются, мы понимаем почему. Передний поршень на левом цилиндровом ряду просто... исчез.

Технически говоря, поршень все еще на месте, хотя и в кусках. Три изуродованных куска и десятки более мелких частей разбросаны по масляной поддону, и, честно говоря, нам было бы трудно определить это как поршень, если бы это было не из двигателя. Среди этого хаоса перекошенные поршневые кольца и переломанная шатунная шейка, но любопытно, что толстый поршневой палец - прочное металлическое кольцо, соединяющее поршень и шатун - нигде не обнаружен. Возможно, он вышел из сцены через это отверстие в блоке.

Фото: Motor1.com

Разрушенный поршень - главное действие в этом недавнем видео разборки от I Do Cars. Двигатель - это V-8 L86 из семейства LT компании GM, и его извлекли из Cadillac Escalade 2015 года. Пробег неизвестен, также неизвестны и обстоятельства, приведшие к его уничтожению. В видео предполагается, что пробег не был чрезмерно высоким, судя по относительно минимальному количеству лака на внутренностях. Кажется, что он был достаточно хорошо обслужен, что делает этот эпический сбой еще более загадочным.

Однако есть некоторые улики. Подшипники для шатуна и головок блока цилиндров показали умеренный или экстремальный износ, причем одна пара полностью отсутствовала. Это объясняет, как поршень был настолько разрушен - лишний люфт без подшипников позволил поршню столкнуться с головкой. Но что же произошло с подшипниками? Скорее всего, произошла какая-то проблема с подачей масла, но что бы ни случилось, вероятно, началось с предупреждений о низком давлении масла и стука.

Если бы предупреждения были услышаны, двигатель мог бы быть восстановлен. Вместо этого практически каждая деталь этого 6,2-литрового V-8 LT оказалась на свалке.