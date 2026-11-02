Cadillac проведёт подробное расследование аварии с участием Боттаса

До финиша в составе Cadillac смог добраться только Серхио Перес. Валттери Боттас сошёл на 42-м круге Гран При Мехико после серьёзной аварии.
Перед 1-м поворотом, когда гонщик начал торможение, на высокой скорости сломалась подвеска левого переднего колеса его машины. После этого автомобиль с сильным ударом врезался в барьер.
Американская команда сообщила о состоянии Боттаса после гонки: «После обследования, проведённого из соображений предосторожности, Валттери был отпущен из медицинского центра, и он в порядке. Но от общения с прессой после гонки он освобождён. Команда проведёт детальное расследование случившегося».
При этом в пресс-релизе Cadillac были опубликованы комментарии обоих гонщиков.
Серхио Перес (17-й): «Гонка доставила мне удовольствие, но прошла хаотично. На первом отрезке дистанции я мог бороться с другими машинами и добился некоторого прогресса. Мы смогли добраться до 13-й позиции, и я старался её защитить, но, к сожалению, на пит-стопе у нас возникла проблема с одной из колёсных гаек.
Из-за этого мы потеряли позицию, и гонка была испорчена. На втором отрезке мы отыгрались, но всё осложнили новые инциденты и штраф, причиной которого стала неисправность одного из датчиков.
Здорово, что мы могли бороться с более быстрыми машинами, но больше всего я был рад провести эту неделю в Мексике, выступать перед этими замечательными болельщиками и чувствовать их поддержку. Спасибо всем, кто сегодня приехал на автодром и болел за нас во время гонки – для нас это очень важно».
Валттери Боттас (сход): «В 1-м повороте произошла серьёзная авария, удар был сильным, но, к счастью, я в порядке. Спасибо медицинской бригаде за проведённое обследование и всем, кто помогал на месте аварии. Благополучный исход стал ещё одним подтверждением тех упорных усилий, которые на протяжении многих лет предпринимает FIA, чтобы сделать наш спорт как можно более безопасным.
Вместе со всей командой нам предстоит поработать, чтобы выяснить, что произошло, и извлечь необходимые уроки.
Первый круг гонки мы провели уверенно, отыграли несколько позиций, поэтому приходится расстраиваться, что в очередной раз мы не смогли финишировать в гонке. Постараемся перестроиться и сосредоточиться на продолжении работы, чтобы на следующей неделе добиться прогресса в Сан-Паулу».