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Cadillac проведёт подробное расследование аварии с участием Боттаса

Команда Cadillac расследует аварию Валттери Боттаса на Гран-при Мехико: пилот не пострадал, а Серхио Перес финишировал 17-м после проблем и штрафа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2026, 04:34·3 мин
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Фото: F1news.ru

До финиша в составе Cadillac смог добраться только Серхио Перес. Валттери Боттас сошёл на 42-м круге Гран При Мехико после серьёзной аварии.

Перед 1-м поворотом, когда гонщик начал торможение, на высокой скорости сломалась подвеска левого переднего колеса его машины. После этого автомобиль с сильным ударом врезался в барьер.

Американская команда сообщила о состоянии Боттаса после гонки: «После обследования, проведённого из соображений предосторожности, Валттери был отпущен из медицинского центра, и он в порядке. Но от общения с прессой после гонки он освобождён. Команда проведёт детальное расследование случившегося».

При этом в пресс-релизе Cadillac были опубликованы комментарии обоих гонщиков.

Серхио Перес (17-й): «Гонка доставила мне удовольствие, но прошла хаотично. На первом отрезке дистанции я мог бороться с другими машинами и добился некоторого прогресса. Мы смогли добраться до 13-й позиции, и я старался её защитить, но, к сожалению, на пит-стопе у нас возникла проблема с одной из колёсных гаек.

Из-за этого мы потеряли позицию, и гонка была испорчена. На втором отрезке мы отыгрались, но всё осложнили новые инциденты и штраф, причиной которого стала неисправность одного из датчиков.

Здорово, что мы могли бороться с более быстрыми машинами, но больше всего я был рад провести эту неделю в Мексике, выступать перед этими замечательными болельщиками и чувствовать их поддержку. Спасибо всем, кто сегодня приехал на автодром и болел за нас во время гонки – для нас это очень важно».

Валттери Боттас (сход): «В 1-м повороте произошла серьёзная авария, удар был сильным, но, к счастью, я в порядке. Спасибо медицинской бригаде за проведённое обследование и всем, кто помогал на месте аварии. Благополучный исход стал ещё одним подтверждением тех упорных усилий, которые на протяжении многих лет предпринимает FIA, чтобы сделать наш спорт как можно более безопасным.

Фото: F1news.ru

Вместе со всей командой нам предстоит поработать, чтобы выяснить, что произошло, и извлечь необходимые уроки.

Первый круг гонки мы провели уверенно, отыграли несколько позиций, поэтому приходится расстраиваться, что в очередной раз мы не смогли финишировать в гонке. Постараемся перестроиться и сосредоточиться на продолжении работы, чтобы на следующей неделе добиться прогресса в Сан-Паулу».

Источник

Валттери Боттас (230)Серхио Перес (266)Cadillac F1 (306)

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