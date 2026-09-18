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Бывший владелец команды Lotus предстанет перед судом

Жерар Лопес предстанет перед судом в Люксембурге по делу о подлоге банковских документов и финансовой махинации на 2 млн евро с участием Lotus.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.09.2026, 15:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бизнесмен из Люксембурга и бывший владелец команды Lotus Жерар Лопес в декабре предстанет перед судом. Его обвиняют в подлоге, связанном с финансовыми махинациями на сумму 2 млн. евро.

По данным газеты Ouest-France, правоохранительные органы Люксембурга подозревают 54-летнего Лопеса в участии в сомнительной финансовой операции, проведённой в 2014 году. В ней были задействованы команда Lotus и люксембургский футбольный клуб Fola Esch.

Помимо Лопеса, обвиняемыми по делу проходят его давний деловой партнёр Эрик Люкс, а также два представителя руководства клуба — Мауро Мариани и Франсуа Деле.

Все они заявляют, что 2 млн. евро направили на программу поддержки молодых футболистов. Однако обвинение считает, что банковские документы, на основании которых был выполнен перевод, могли быть сфальсифицированы.

Апелляцию, которую Лопес и Люкс подали в конце мая, прокуратура Люксембурга отклонила. Судебный процесс должен начаться в декабре.

В случае доказательства вины фигурантам дела может грозить до пяти лет лишения свободы.

В 2013 году, когда за Lotus выступал Кими Райкконен, он был вынужден покинуть команду посреди сезона. Причиной стало то, что коллектив не расплатился с ним за предыдущий сезон.

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