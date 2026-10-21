Бывший специалист по двигателям Mercedes начал работать в Ferrari

Команда Ferrari укрепила технический штаб, пригласив инженера из моторостроительного подразделения Mercedes AMG High Performance Powertrains. В октябре 2026-го Яспер ван Шайк начал работу в Маранелло в качестве специалиста по системам шасси.

Нидерландский инженер почти восемь лет — с 2018 года — провёл в Mercedes-AMG High Performance Powertrains. До 2024-го ван Шайк занимался разработкой различных систем силовой установки Формулы 1 и координировал работу с отделом шасси команды Mercedes.

В сентябре 2024 года ван Шайк стал инженером по разработке концепций силовой установки. Он продолжил взаимодействовать с отделом шасси, а также отвечал за поиск новых технических решений для двигателя Mercedes.