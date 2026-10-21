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Бывший специалист по двигателям Mercedes начал работать в Ferrari

В октябре 2026 года Ferrari усилила технический штаб: инженер Mercedes-AMG High Performance Powertrains Яспер ван Шайк займётся системами шасси.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Ferrari укрепила технический штаб, пригласив инженера из моторостроительного подразделения Mercedes AMG High Performance Powertrains. В октябре 2026-го Яспер ван Шайк начал работу в Маранелло в качестве специалиста по системам шасси.

Нидерландский инженер почти восемь лет — с 2018 года — провёл в Mercedes-AMG High Performance Powertrains. До 2024-го ван Шайк занимался разработкой различных систем силовой установки Формулы 1 и координировал работу с отделом шасси команды Mercedes.

В сентябре 2024 года ван Шайк стал инженером по разработке концепций силовой установки. Он продолжил взаимодействовать с отделом шасси, а также отвечал за поиск новых технических решений для двигателя Mercedes.

Источник

Ferrari (1077)Mercedes (921)

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