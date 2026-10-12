Быстрый и доступный Leapmotor B03 заставил VW и Renault насторожиться

Китайские производители на этой неделе представили свои новинки на Парижском автосалоне. Одной из наиболее заметных моделей стал Leapmotor B03 — субкомпактный электрический хэтчбек, который может создать проблемы западным брендам. Как сообщает портал Carscoops, автомобиль призван конкурировать с VW ID. Polo и Renault 5, предлагая более высокую производительность, расширенное оснащение и больший запас хода по значительно более низкой цене.

Возможно, некоторым покупателям B03 известен под другим обозначением. В Китае (и России) эта же модель называется B05. На родном рынке ее стоимость составляет менее 8400 долларов (около 705 000 рублей), а в оснащение входит даже система помощи водителю на основе LiDar. Европейская версия лишена такой технологии и при этом заметно дороже: ее ориентировочная цена достигает около 28 000 долларов (2,32 миллиона рублей). Тем не менее автомобиль может заинтересовать водителей, которые руководствуются рациональным выбором.

Фото: Carsweek.ru

По данным компании Leapmotor, частично принадлежащей Stellantis, субкомпактный B03 занимает место между уже существующим T03 и кроссовером B03X. В стандартной комплектации автомобиль получает батарею емкостью 53 кВт⋅ч. Ее заряда достаточно для преодоления до 389 км. VW ID. Polo и Renault 5 способны показать сопоставимый или даже лучший результат, однако не в базовых версиях.

Силовая установка также выглядит конкурентоспособно. Leapmotor B03 оснащается одним электродвигателем мощностью 191 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Это всего на две десятых секунды медленнее, чем результат «заряженного» хэтчбека Alpine A290 GT.

Максимальная мощность зарядки достигает 133 кВт. Этот показатель выше, чем у любых Renault или VW, а пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает всего 21 минуту. Багажник B03 заметно вместительнее, чем у Renault 5. Polo превосходит его по объему, но только до момента, пока в B03 не сложено пассажирское сиденье: в таком положении автомобиль способен перевозить крупные грузы. Дополнительный отсек под полом предназначен для мокрой или грязной обуви и одежды.

Фото: Carsweek.ru

Внешность автомобиля выглядит менее убедительно. B03 получил довольно непримечательный дизайн кузова, а его салон во многом напоминает интерьеры других китайских моделей. Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, а центральное место занимает сенсорный экран размером 14,6 дюйма. Физических и сенсорных кнопок немного — большую часть функций предлагает выполнять голосовое управление.

При этом простая внешность не отменяет сильных характеристик и богатого оснащения. В список оборудования входят автоматические светодиодные фары, складывающиеся зеркала с электроприводом, водительское сиденье с подогревом и электрической регулировкой в ​​шести направлениях, тепловой насос, а также розетка для подключения внешних электроприборов. Для покупателей, ориентированных на оптимальное соотношение цены и качества, модель может стать удачным выбором.

Поскольку бренд частично принадлежит Stellantis, можно ожидать, что в новых B03 появится их новаторская разработка для сброса аккумулятора на ходу. Она должна значительно повысить безопасность электромобиля.

Фото: Carscoops