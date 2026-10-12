Быстрый и доступный Leapmotor B03 заставил VW и Renault насторожиться

Китайские производители на этой неделе представили свои новинки на Парижском автосалоне. Одной из наиболее заметных моделей стал Leapmotor B03 — субкомпактный электрический хэтчбек, который может создать проблемы западным брендам. Как сообщает портал Carscoops, автомобиль призван конкурировать с VW ID. Polo и Renault 5, предлагая более высокую производительность, расширенное оснащение и больший запас хода по значительно более низкой цене.
Возможно, некоторым покупателям B03 известен под другим обозначением. В Китае (и России) эта же модель называется B05. На родном рынке ее стоимость составляет менее 8400 долларов (около 705 000 рублей), а в оснащение входит даже система помощи водителю на основе LiDar. Европейская версия лишена такой технологии и при этом заметно дороже: ее ориентировочная цена достигает около 28 000 долларов (2,32 миллиона рублей). Тем не менее автомобиль может заинтересовать водителей, которые руководствуются рациональным выбором.
По данным компании Leapmotor, частично принадлежащей Stellantis, субкомпактный B03 занимает место между уже существующим T03 и кроссовером B03X. В стандартной комплектации автомобиль получает батарею емкостью 53 кВт⋅ч. Ее заряда достаточно для преодоления до 389 км. VW ID. Polo и Renault 5 способны показать сопоставимый или даже лучший результат, однако не в базовых версиях.
Силовая установка также выглядит конкурентоспособно. Leapmotor B03 оснащается одним электродвигателем мощностью 191 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Это всего на две десятых секунды медленнее, чем результат «заряженного» хэтчбека Alpine A290 GT.
Максимальная мощность зарядки достигает 133 кВт. Этот показатель выше, чем у любых Renault или VW, а пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает всего 21 минуту. Багажник B03 заметно вместительнее, чем у Renault 5. Polo превосходит его по объему, но только до момента, пока в B03 не сложено пассажирское сиденье: в таком положении автомобиль способен перевозить крупные грузы. Дополнительный отсек под полом предназначен для мокрой или грязной обуви и одежды.
Внешность автомобиля выглядит менее убедительно. B03 получил довольно непримечательный дизайн кузова, а его салон во многом напоминает интерьеры других китайских моделей. Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, а центральное место занимает сенсорный экран размером 14,6 дюйма. Физических и сенсорных кнопок немного — большую часть функций предлагает выполнять голосовое управление.
При этом простая внешность не отменяет сильных характеристик и богатого оснащения. В список оборудования входят автоматические светодиодные фары, складывающиеся зеркала с электроприводом, водительское сиденье с подогревом и электрической регулировкой в шести направлениях, тепловой насос, а также розетка для подключения внешних электроприборов. Для покупателей, ориентированных на оптимальное соотношение цены и качества, модель может стать удачным выбором.
Поскольку бренд частично принадлежит Stellantis, можно ожидать, что в новых B03 появится их новаторская разработка для сброса аккумулятора на ходу. Она должна значительно повысить безопасность электромобиля.
Фото: Carscoops