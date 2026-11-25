Китайская компания Hongqi сообщила об окончании испытаний новой сверхбыстрой батареи. Тестирование проводилось совместно с CNET. Прототип зарядился с 10% до 70% за 3 минуты 41 секунду, а достижение уровня 97% заняло 8 минут 3 секунды при температуре 25°C.

Фото Hongqi

Основой достигнутых результатов стала технология 12C — пиковый коэффициент заряда, разработанный инженерами Hongqi. В конструкции используются высокоэффективный анод нового поколения и уникальный электролит с низкой энергией десольватации. Эти решения уменьшают барьер для движения ионов лития.

Композитное углеродное покрытие и модификация объемного легирования позволили снизить внутреннее сопротивление на 15% по сравнению с аналогами. Благодаря этому повысились эффективность передачи заряда и скорость отклика батареи.

В Hongqi заявили, что высокая скорость зарядки обеспечивается интеллектуальной системой жидкостного охлаждения с равномерным распределением температуры. Она удерживает разницу температур внутри всего блока в пределах 3°C и предотвращает перегрев при экстремальных нагрузках. Это также способствует безопасности и увеличивает срок службы батареи.

«Достигнутые показатели превосходят характеристики ближайших конкурентов. Сокращение времени зарядки более чем на минуту демонстрирует значительный технологический скачок и подтверждает амбиции Hongqi в гонке инноваций», — отмечают в пресс-службе в Hongqi.

Точные сроки установки новой батареи на серийные модели пока не названы. При этом решение со сверхбыстрой зарядкой планируют сделать массовым уже в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что Hongqi первым в мире интегрирует ИИ-агента Qianwen в салон автомобиля. В отличие от простого «распознавателя» команд, система представляет собой полноценного «умного ассистента», способного обрабатывать сразу несколько сложных запросов.

До этого сообщалось, что Hongqi выпустит первые в мире автомобили из стали космической прочности. Речь шла о горячештампуемой стали нового поколения с пределом прочности 2,4 ГПа (2400 МПа), которую обычно применяют в узкоспециализированных отраслях, включая аэрокосмическую.