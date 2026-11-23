Руль, вероятно, является самым важным органом управления автомобилем. Однако на стоянке он не нужен и занимает много места. Решением этой проблемы стала новая модель BYD Tai 9, оснащённая складывающимся рулевым колесом.

Tai 9 — не первый автомобиль, в котором попытались переосмыслить конструкцию руля. В 2024 году Ford представила складывающийся руль для Transit Custom, который превращался в стол. Решение BYD устроено сложнее: руль полностью убирается в переднюю панель.

На исчезновение руля в панели или его возвращение требуется около десяти секунд. После складывания рулевого колеса в салоне освобождается место для столика либо для того, чтобы водитель мог вытянуться и отдохнуть.

Очевидно, что складывать руль можно только тогда, когда Tai 9 неподвижен. Физической рулевой колонки в автомобиле нет, что и делает такой механизм возможным. Вместо неё Tai 9 получил систему steer-by-wire.

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Продажи Tai 9 недавно начались в Китае под премиальным суббрендом BYD Fangchengbao. Мы уже тестировали Fangchengbao Ti7, который в исполнении BYD недавно запретили продавать в Европе из-за судебного спора. Jaguar Land Rover добилась этого, защищая интеллектуальную собственность своего внедорожника Land Rover Defender. Планов вывести Tai 9 с похожим дизайном на рынок Великобритании пока нет.

Это станет облегчением для таких моделей, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Шестиместный подключаемый гибрид Tai 9 отличается впечатляющими характеристиками. Ёмкая батарея на 66.4kWh обеспечивает запас хода на электротяге в 248-миль по более мягкому циклу CLTC. В силовую установку также входят 1.5-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора, совокупная мощность которых достигает 528bhp. Благодаря этому Tai 9 массой 2,865kg и длиной 5.3-метра разгоняется с нуля до 62mph за 4.8 секунды.

Автомобиль также получил широкий набор технологий. В их числе — откидной дисплей для пассажиров заднего ряда, адаптивная подвеска BYD ‘DiSus-A’, которую мы опробовали на Denza Z9GT, подруливание задних колёс и новейшая система помощи водителю ‘God's Eye B 5.0’.