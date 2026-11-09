В офисах BYD прошли обыски из-за обвинений в копировании Land Rover Defender

Очевидное сходство между BYD Ti7 и Land Rover Defender стало причиной судебного разбирательства. В среду в суде в Гааге, Нидерланды, состоится предварительное слушание. Как стало известно The Times, в августе судебные приставы, действовавшие по решению суда, провели обыски в нидерландских офисах BYD в Schiedam и Hoofddorp.

Целью было получение документов до того, как BYD смогла бы их уничтожить. JLR утверждает, что компания разобрала Land Rover Defender, чтобы с помощью обратного инжиниринга воссоздать отдельные элементы его технологий при разработке Ti7.

В ответ на запрос Auto Express в JLR заявили, что “does not comment on ongoing legal proceedings”. Представитель BYD UK отказался от комментариев по той же причине.

JLR уже сталкивалась с китайскими брендами, выпускавшими модели, похожие на её автомобили. Модель LandWind X7 настолько напоминала Range Rover Evoque, что JLR удалось выиграть судебный процесс против её производителей.

В последнее время складывается впечатление, что продукция JLR часто становится источником ‘inspiration’ для китайских автопроизводителей. В Китае продаётся множество автомобилей, напоминающих Land Rover Defender, а популярный Jaecoo 7, например, получил неофициальное прозвище ‘Temu Range Rover’.

Что касается BYD Ti7, сравнения с Land Rover Defender стали широко обсуждаться после подтверждения планов вывести SUV на рынок UK. При длине пять метров автомобиль близок по размерам к Land Rover Defender 110. При этом ожидаемая цена составит около £50,000, что примерно на £20,000 ниже стоимости самого доступного 110.

Фото: autoexpress

При этом под капотом у BYD Ti7 нет ничего столь необычного, как доступные для Defender шестицилиндровые и V8 двигатели. Автомобиль получил распространённую для китайских моделей силовую установку: бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, работающий в составе подключаемой гибридной системы.

В Китае уже анонсирована полностью электрическая версия BYD Ti7, однако пока неизвестно, появится ли она в UK. Одновременно с попыткой защитить в суде свою интеллектуальную собственность в споре с BYD Jaguar Land Rover создала совместное предприятие с китайским автомобильным гигантом Chery, конкурирующим с BYD. В результате сотрудничества SUV Freelander 8 будет продаваться в UK.